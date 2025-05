Du glaubst, du kennst dich im «Star Wars»-Universum aus? Beweise es. bild: lucasfilm

Dieses «Star Wars»-Quiz bestehen du musst!

Happy «Star Wars»-Tag allerseits – May the 4th be with you!

Corina Mühle Folge mir

Wie aufmerksam hast du die Filme und Serien geschaut, die in dieser weit entfernten Galaxie spielen? Genau das testen wir heute.

Bei diesem Quiz zeigen wir dir ein Bild und du musst anhand von diesem erraten, um welchen «Star Wars»-Film oder -Serie es sich handelt.

Und so funktioniert's:

Wenn du es nicht weisst, kannst du einen Hinweis (respektive ein zweites Bild) aufdecken. Auf diesem sind dann Charaktere zu erkennen.

Für jeden Hinweis, den du benötigst, wird dir aber ein Punkt abgezogen.

Du darfst den Filmtitel auf Deutsch oder Englisch schreiben.

Gross-/Kleinschreibung spielt keine Rolle.

Du hast insgesamt drei Versuche, um den Titel richtig zu erraten.

So, da nun alles klar ist, kann der Spass beginnen.

Jetzt spielen!

Dein Ergebnis Um das Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Quiz alles erraten oder die Frage aufgelöst haben.

Wie viele «Star Wars»-Filme und -Serien hast du erkannt? Schreibe es in die Kommentare!

