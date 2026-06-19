Hast du das Zeug zum Spitznamen-Weltmeister? Das kannst du hier beweisen
Die Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko läuft nun schon seit mehr als einer Woche. Mittlerweile hat jede Mannschaft mindestens ein Spiel absolviert. Das heisst für dich: Als grosser Fussballfan müsstest du die Teams langsam etwas besser kennen – also auch ihre Spitznamen.
Dabei geht es natürlich nicht hauptsächlich um die Teams, die wir bestens kennen, wie die Schweizer Nati, die deutsche Elf oder auch Les Bleus aus Frankreich und die Oranje aus der Niederlande. Wir wollen vor allem dein Wissen rund um die etwas weniger bekannten Mannschaften testen: Kennst du die Spitznamen von Algerien, Curaçao oder Kap Verde? Die Aufgabe ist in diesem Jahr insofern schwieriger, als die Weltmeisterschaft von 32 auf 48 Teams erweitert wurde und dadurch auch einige WM-Neulinge mit von der Partie sind.
In diesem Quiz kannst du dein Wissen testen. Und Achtung: Nur wenn du zwölf von zwölf Punkten holst, darfst du dich ganz offiziell watson-Quiz-Weltmeister nennen.
Viel Spass beim quizzen!
Wie gut kennst du die Spitznamen der WM-Teams?