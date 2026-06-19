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WM 2026: Kennst du die Spitznamen der Teams? Teste dein Wissein im Quiz

FILE - Argentina&#039;s Lionel Messi celebrates with the trophy in front of the fans after winning the World Cup final soccer match between Argentina and France at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, ...
Beweise dein Wissen im Quiz zu den Spitznamen der WM-Teams.Bild: keystone

Hast du das Zeug zum Spitznamen-Weltmeister? Das kannst du hier beweisen

Die Schweiz hat die Nati, Deutschland – ganz kreativ – das DFB-Team. Doch kennst du auch die Spitznamen von anderen WM-Teams? Teste dein Wissen in diesem Quiz.
19.06.2026, 16:1619.06.2026, 16:16
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler

Die Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko läuft nun schon seit mehr als einer Woche. Mittlerweile hat jede Mannschaft mindestens ein Spiel absolviert. Das heisst für dich: Als grosser Fussballfan müsstest du die Teams langsam etwas besser kennen – also auch ihre Spitznamen.

Dabei geht es natürlich nicht hauptsächlich um die Teams, die wir bestens kennen, wie die Schweizer Nati, die deutsche Elf oder auch Les Bleus aus Frankreich und die Oranje aus der Niederlande. Wir wollen vor allem dein Wissen rund um die etwas weniger bekannten Mannschaften testen: Kennst du die Spitznamen von Algerien, Curaçao oder Kap Verde? Die Aufgabe ist in diesem Jahr insofern schwieriger, als die Weltmeisterschaft von 32 auf 48 Teams erweitert wurde und dadurch auch einige WM-Neulinge mit von der Partie sind.

In diesem Quiz kannst du dein Wissen testen. Und Achtung: Nur wenn du zwölf von zwölf Punkten holst, darfst du dich ganz offiziell watson-Quiz-Weltmeister nennen.

Viel Spass beim quizzen!

12 Fragen
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Wie gut kennst du die Spitznamen der WM-Teams?

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