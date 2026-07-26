Monde, Bayern und Ruderer – dieses Ersatzquiz wird dich fordern Bild: Shutterstock/Imago/watson

Solange Quizmaster Toggi in den Ferien weilt, gibt's hier ein Ersatzquiz nach dem anderen.

Daniel Huber Folge mir

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Quizmaster Toggi geniesst – hoffentlich! – seine wohlverdienten Ferien mit seiner Familie an irgendeiner europäischen Küste. Das bedeutet, dass irgendjemand ein Ersatzquiz für den Sonntagabend basteln muss, auf dass die Quiz-Community nicht darbe.

Selbstredend hat es mich getroffen – aber ich will gar nicht klagen, es tut schliesslich gut, mal auf der anderen Seite zu stehen und sich auf die Jagd nach Fragen zu machen, die sich mit einem einigermassen ansprechenden Allgemeinwissen beantworten lassen (also nicht: «Welche Schuhgrösse hatte Marie Antoinette?» oder ähnliche Unmöglichkeiten).

Ach ja, letzte Woche ging das Ersatzquiz – es war von mir, während Anna Rothenfluh den Artikel dazu sehr hübsch getextet hat – reichlich spät online. Schuld an der Verspätung dürfte der WM-Final gewesen sein. Für jene, die es verpasst haben sollten:

So. Und jetzt Quiz!

10 Fragen Das zweite QDH-Ersatzquiz dieses Sommers Hier quizzen!