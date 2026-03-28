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Quiz: Kannst du die längsten Meerestiere erraten?

Perucetus colossus – der Urwal – wäre mit einer geschätzten Länge von bis zu 20 Metern nicht das längste heutige Meerestier.
Perucetus colossus – der Urwal – wäre mit einer geschätzten Länge von bis zu 20 Metern nicht das längste heutige Meerestier.Bild: X
Quizzticle

Quiz-Zeit! Nenne die längsten Meerestiere

28.03.2026, 12:0028.03.2026, 12:00
Nico Lercher

Liebe Quizzticle-Klasse,

In Deutschland hat diese Woche ein gestrandeter Wal für Aufregung gesorgt. Der Buckelwal konnte sich befreien und trat eine aufregende Reise, gespickt mit Erfolgsmomenten und Rückschlägen, in die Nordsee an.

Diese Woche wollen wir nun euer Wissen über unsere Meeresriesen testen. Dein Auftrag ist es nun, die 20 längsten Meerestiere zu nennen. Wichtige Anmerkung: Quallen sind vom Spiel ausgenommen, sonst wär's ein bisschen zu schwierig.

Viel Spass!

Und so geht's:

  • Nenne die 20 Meerestiere.
  • Als Hilfe bekommst du die maximale Länge, die das gefragte Tier erreichen kann.
  • Ein zweiter Hinweis soll die Suche nach dem richtigen Namen etwas erleichtern.
  • Jegliche Quallenarten sind vom Spiel ausgenommen.
  • Die Reihenfolge der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf Play und los geht's!
Der Notenschlüssel:
18-20 Punkte: 6,0. Entweder hast du gegoogelt oder du bist Meeresbiologe.
15-17 Punkte: 5,5
12-14 Punkte: 5,0
9-11 Punkte: 4,5
6-8 Punkte: 4,0
Unter 6 Punkten: Das ist deine Ausrede, um jetzt ganz viele Naturdokus zu schauen.
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QDH fällt aus, deshalb haben wir dieses fiese Ersatzquiz für euch
Liebe Huberquizzende
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