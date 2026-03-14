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Kennst du diese Promis, die in die Politik wechselten?

Rapper-turned-politician Balendra Shah, Prime ministerial candidate of the Rastriya Swatantra Party greets his supporters during an election campaign rally in Chitwan, about 112 miles (180 kilometers) ...
Balendra Shah – Nepals neuer Premierminister.Bild: keystone
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Kennst du diese Promis, die in die Politik wechselten?

14.03.2026, 12:2814.03.2026, 12:28

Liebe Quizzticle-Klasse

Balendra Shah heisst der neue Premierminister Nepals. Der Ex-Rapper, auch bekannt unter dem Namen Balen, konnte mit seiner jungen Partei RSP einen Erdrutschsieg einfahren. Als Promi, der sich in die Politik wagt, ist Balen bei Weitem nicht alleine.

Wer immer wieder hört, wie toll er doch ist, glaubt das auch schnell mal selbst. Dass sich Personen, die von der Masse angehimmelt werden zu etwas Höherem berufen fühlen, ist daher nicht sehr überraschend. Welchen Promis Kompetenzen in politischen Bereichen zugeschrieben werden, überrascht manchmal schon. Kennst du alle Promi-Politiker?

Und so geht's:

  • Nenne 20 Promis, die sich in die Politik wagten
  • Es zählen nur jene, die aktuell oder in der Vergangenheit ein politisches Amt bekleideten.
  • Du erhältst zwei Tipps.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf Play und los geht's!
Der Notenschlüssel
18-30 Punkte: 6,0 Mann, bist du Klasse!
15-17 Punkte: 5,5
12-14 Punkte: 5,0
9-11 Punkte: 4,5
6-8 Punkte: 4,0
Unter 6 Punkten: Durchgefallen.

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