Wer ist eigentlich im Sommer alles an der Fussball-WM dabei?
Die Fussball-WM 2026 wirft schon länger ihren grossen Schatten voraus. Da ist einerseits die Tatsache, dass es sich um ein Rekord-Turnier handelt: Mit 48 Mannschaften ist das Teilnehmerfeld so gross wie nie.
Andererseits findet die WM gleich in drei Ländern statt: In Kanada, Mexiko und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Weil deren Präsident Donald Trump heisst, ändert sich die Weltordnung fast täglich – was auch auf die WM abfärbt. Ob eines der qualifizierten Teams im Juni und Juli dabei sein kann, ist derzeit unklar.
Wir haben das Land bewusst nicht namentlich erwähnt. Denn deine Aufgabe ist es, alle für die Fussball-WM 2026 qualifizierten Länder aufzuzählen.
So funktioniert es:
- Zähle alle 42 Länder auf, die sich bereits für die Fussball-WM 2026 qualifiziert haben.
- Als Hinweise dienen dir der Kontinentalverband des Landes und die letzte WM-Teilnahme.
- Du musst die Antworten nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.
- Es läuft ein Countdown. Damit du nicht einfach wahllos Länder eingibst, hast du du 10 Minuten Zeit.
Viel Erfolg!
Deine Note
39 bis 42 Punkte: Note 6
35 bis 38 Punkte: Note 5,5
31 bis 34 Punkte: Note 5
27 bis 30 Punkte: Note 4,5
23 bis 26 Punkte: Note 4
18 bis 22 Punkte: Note 3
13 bis 17 Punkte: Note 2
0 bis 12 Punkte: Note 1
Die WM-Playoffs
Du hast «Italien» eingegeben, aber es ist einfach nicht erschienen? Das hat seinen Grund. Die Azzurri haben ihr WM-Ticket noch nicht im Sack. Sie müssen sich in Playoffs qualifizieren. Schafft Italien dies, wird der vierfache Weltmeister im Sommer der zweite Vorrundengegner der Schweiz sein.
Europa
Jeweils vier Teams ermitteln in zwei Halbfinal- und einem Finalspiel einen WM-Teilnehmer.
Für die WM-Gruppe A
(mit Mexiko, Südafrika, Südkorea)
Tschechien – Irland
Dänemark – Nordmazedonien
Für die WM-Gruppe B
(mit Schweiz, Kanada, Katar)
Wales – Bosnien-Herzegowina
Italien – Nordirland
Für die WM-Gruppe D
(mit USA, Paraguay, Australien)
Slowakei – Kosovo
Türkei – Rumänien
Für die WM-Gruppe F
(mit Niederlande, Japan, Tunesien)
Ukraine – Schweden
Polen – Albanien
Die Halbfinals werden am 26. März ausgetragen, die Finals am 31. März.
Rest der Welt
Jeweils drei Teams ermitteln einen WM-Teilnehmer. Ein Team ist für den Final gesetzt, es wartet dort auf den Sieger des Halbfinals.
Für die WM-Gruppe I
(mit Frankreich, Senegal, Norwegen)
Neukaledonien – Jamaika gegen DR Kongo
Für die WM-Gruppe K
(mit Portugal, Usbekistan, Kolumbien)
Bolivien – Surinam gegen Irak
Diese Spiele finden in den beiden mexikanischen WM-Stadien von Guadalajara und Monterrey statt.