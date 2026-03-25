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Wer ist eigentlich im Sommer alles an der Fussball-WM dabei?

FILE - Argentina&#039;s Lionel Messi hoists the winning team replica of the FIFA World Cup trophy during a celebration ceremony for local fans after an international friendly soccer match against Pana ...
Ihn und sein Land kennst du: Diese Legende hat den WM-Pokal 2022 gewonnen.Bild: keystone
Quizzticle

Wer ist eigentlich im Sommer alles an der Fussball-WM dabei?

So viele Länder nahmen noch nie an einer Weltmeisterschaft teil. 42 von 48 Nationen sind bekannt, die anderen tragen dieser Tage Playoffs um die letzten WM-Tickets aus. Weisst du, wer dabei ist?
25.03.2026, 17:3325.03.2026, 17:33
Ralf Meile
Ralf Meile

Die Fussball-WM 2026 wirft schon länger ihren grossen Schatten voraus. Da ist einerseits die Tatsache, dass es sich um ein Rekord-Turnier handelt: Mit 48 Mannschaften ist das Teilnehmerfeld so gross wie nie.

Andererseits findet die WM gleich in drei Ländern statt: In Kanada, Mexiko und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Weil deren Präsident Donald Trump heisst, ändert sich die Weltordnung fast täglich – was auch auf die WM abfärbt. Ob eines der qualifizierten Teams im Juni und Juli dabei sein kann, ist derzeit unklar.

In San Francisco sind sie nicht happy darüber, dass die Schweiz an der WM dort spielt

Wir haben das Land bewusst nicht namentlich erwähnt. Denn deine Aufgabe ist es, alle für die Fussball-WM 2026 qualifizierten Länder aufzuzählen.

So funktioniert es:

  • Zähle alle 42 Länder auf, die sich bereits für die Fussball-WM 2026 qualifiziert haben.
  • Als Hinweise dienen dir der Kontinentalverband des Landes und die letzte WM-Teilnahme.
  • Du musst die Antworten nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.
  • Es läuft ein Countdown. Damit du nicht einfach wahllos Länder eingibst, hast du du 10 Minuten Zeit.

Viel Erfolg!

Deine Note

39 bis 42 Punkte: Note 6
35 bis 38 Punkte: Note 5,5
31 bis 34 Punkte: Note 5
27 bis 30 Punkte: Note 4,5
23 bis 26 Punkte: Note 4
18 bis 22 Punkte: Note 3
13 bis 17 Punkte: Note 2
0 bis 12 Punkte: Note 1

Die WM-Playoffs

Du hast «Italien» eingegeben, aber es ist einfach nicht erschienen? Das hat seinen Grund. Die Azzurri haben ihr WM-Ticket noch nicht im Sack. Sie müssen sich in Playoffs qualifizieren. Schafft Italien dies, wird der vierfache Weltmeister im Sommer der zweite Vorrundengegner der Schweiz sein.

Europa

Jeweils vier Teams ermitteln in zwei Halbfinal- und einem Finalspiel einen WM-Teilnehmer.

Für die WM-Gruppe A
(mit Mexiko, Südafrika, Südkorea)
Tschechien – Irland
Dänemark – Nordmazedonien

Für die WM-Gruppe B
(mit Schweiz, Kanada, Katar)
Wales – Bosnien-Herzegowina
Italien – Nordirland

Kommentar
Keine Diskussionen – der Gruppensieg muss her

Für die WM-Gruppe D
(mit USA, Paraguay, Australien)
Slowakei – Kosovo
Türkei – Rumänien

Für die WM-Gruppe F
(mit Niederlande, Japan, Tunesien)
Ukraine – Schweden
Polen – Albanien

epaselect epa12537717 FIFA president Gianni Infantino poses with the FIFA World Cup Trophy in front of the UEFA playoff tree during the FIFA World Cup 2026 play-offs draw at the Home of FIFA in Zurich ...
FIFA-Präsident Gianni Infantino präsentiert die vier Pfade und die Trophäe.Bild: keystone

Die Halbfinals werden am 26. März ausgetragen, die Finals am 31. März.

Rest der Welt

Jeweils drei Teams ermitteln einen WM-Teilnehmer. Ein Team ist für den Final gesetzt, es wartet dort auf den Sieger des Halbfinals.

Für die WM-Gruppe I
(mit Frankreich, Senegal, Norwegen)
Neukaledonien – Jamaika gegen DR Kongo

Für die WM-Gruppe K
(mit Portugal, Usbekistan, Kolumbien)
Bolivien – Surinam gegen Irak

Diese Spiele finden in den beiden mexikanischen WM-Stadien von Guadalajara und Monterrey statt.

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