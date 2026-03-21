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Quiz: Kennst du die Namen dieser Swiss-Music-Awards-Sieger?

Best Hit Hecht thanks for winning at the award ceremony of the Swiss Music Awards in Zurich, Switzerland, on Thursday, March 19, 2026. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Gleich vier Preise hat diese Band an den Swiss Music Awards 2026 abgeräumt.Bild: keystone
Quizzticle

Wie lauten die korrekten Namen dieser Schweizer Musiker?

21.03.2026, 13:1821.03.2026, 13:18
Nico Lercher

Liebe Quizzticle-Klasse,

Am Donnerstag wurden die Sieger der Swiss Music Awards 2026 gekürt. Diesen Event nehmen wir zum Anlass, um euer Wissen über die Schweizer Musikszene zu testen. Genauer gesagt sollt ihr einige Siegerinnen und Sieger der letzten zehn Jahre erraten. Wann und was sie gewonnen haben sowie die Künstlernamen in etwas abgeänderter Form sollen euch dabei helfen.

Viel Spass!

Und so geht's:

  • Nenne die Künstlerin/den Künstler/die Band.
  • Als Hinweis bekommst du die Namen der Interpretinnen und Interpreten in etwas abgeänderter Form.
  • Die Auszeichnung mit Jahreszahl soll dir zusätzlich helfen, die richtigen Namen zu erraten.
  • Die Reihenfolge der Eingabe spielt dabei keine Rolle.
  • Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
19-20 Punkte: 6,0. Du bist Schweizer Musik-Connaisseur
17-18 Punkte: 5,5
14-16 Punkte: 5,0
11-13 Punkte: 4,5
9-10 Punkte: 4,0
Unter 7 Punkten: Für die nächste Woche gibt's nur Schweizer Musik!

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Quizzticle
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