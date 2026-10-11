Heute kredenzen wir euch ein Spezialquiz Geografie Wie gut bist du in Geografie? Bild: Shutterstock

Ihr wolltet es, ihr kriegt es: das Spezialquiz Geografie.

Daniel Huber Folge mir

Mehr «Quiz»

Liebe Huberquzizzer,

Bevor er in seine wohlverdienten Ferien entschwunden ist, hat euch Quizmaster Toggi im letzten QDH gefragt, was ihr euch als Ersatzquiz für den nächsten Sonntagabend wünscht. Meinen Vorschlag – ein Quiz der abseitigen Dinge – betrachteten wir beide als klaren Favoriten.

Es kam jedoch anders. Aus komplett unerfindlichen Gründen habt ihr die Option «Geographie-Quiz» am häufigsten angeklickt.

poll: watson

Sage und schreibe 28 Prozent von euch möchten sich also mit so bösartigen Fragen malträtieren lassen wie: «Welche der folgenden Städte liegt dem Breitenkreis am nächsten, der durch Sapporo verläuft: Athen, Chicago, New York City oder Warna?»*

Kommt übrigens noch hinzu, dass wir euch schon im Sommer 2025 ein Geografie-Spezialquiz vorgesetzt haben. Hier ist es:

Noch schlimmer: Unter euch gibt es einige, die Geografie-Fragen hassen. Es gab mehrere entsprechende Kommentare im letzten Quiz. Etwa von User Cundwiramurs:

Dass die Option «Ein Quiz der abseitigen Dinge» dagegen nur 22 Prozent eurer Stimmen holen konnte, ist: irgendwie enttäuschend.

Vielleicht bin ich aber gar nicht so unfroh darüber, denn ein paar Geografie-Fragen hat man recht schnell beieinander, während sich bei den abseitigen Dingen jeweils noch die Frage stellt, ob sie denn wirklich abseitig genug sind. Oder zu abseitig ...

Wie auch immer: Nächste Woche wird meine Kollegin Anna Rothenfluh für euer Quiz-Wohl sorgen. Macht euch auf etwas gefasst!

So. Und jetzt Quiz.

10 Fragen Das Geografie-Spezialquiz Wie gewünscht, so geliefert!

* Sapporo liegt auf 43° 4' nördlicher Breite. Am nächsten zu diesem Breitenkreis befindet sich Warna (43° 13') in Bulgarien. Chicago (41° 53'), NYC (40° 43') und Athen (37° 59') sind weiter davon entfernt. So eine Frage würden wir jedoch niemals im Ernst stellen, die Unterschiede sind viel zu gering.