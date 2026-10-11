bedeckt11°
DE | FR
burger
Quiz
Wissen

Das QDH-Ersatzquiz, heute nur mit Geografiefragen

Badge Quiz

Heute kredenzen wir euch ein Spezialquiz Geografie

Wie gut bist du in Geografie?Bild: Shutterstock
Ihr wolltet es, ihr kriegt es: das Spezialquiz Geografie.
11.10.2026, 19:4911.10.2026, 19:49
Daniel Huber
Daniel Huber

Liebe Huberquzizzer,

Bevor er in seine wohlverdienten Ferien entschwunden ist, hat euch Quizmaster Toggi im letzten QDH gefragt, was ihr euch als Ersatzquiz für den nächsten Sonntagabend wünscht. Meinen Vorschlag – ein Quiz der abseitigen Dinge – betrachteten wir beide als klaren Favoriten.

Es kam jedoch anders. Aus komplett unerfindlichen Gründen habt ihr die Option «Geographie-Quiz» am häufigsten angeklickt.

Poll Ersatzquiz
poll: watson

Sage und schreibe 28 Prozent von euch möchten sich also mit so bösartigen Fragen malträtieren lassen wie: «Welche der folgenden Städte liegt dem Breitenkreis am nächsten, der durch Sapporo verläuft: Athen, Chicago, New York City oder Warna?»*

Kommt übrigens noch hinzu, dass wir euch schon im Sommer 2025 ein Geografie-Spezialquiz vorgesetzt haben. Hier ist es:

Dieses Geografie-Quiz ist auch für Briefträger eine Knacknuss!
Dieses Geografie-Quiz ist auch für Briefträger eine Knacknuss!

Noch schlimmer: Unter euch gibt es einige, die Geografie-Fragen hassen. Es gab mehrere entsprechende Kommentare im letzten Quiz. Etwa von User Cundwiramurs:

Cundwiramurs
Leser-Kommentar von Cundwiramurs
04.10.2026 20:41
Ich hasse Geografiefragen und finde es gibt zu viele in den Huberquizzes, v.a. die Sorte "Ordne von Ost nach West". Ein bisschen Literatur- oder Biologiefragen wären toll, Geschichte ist auch okay. Heute 5/10 Punkte, freue mich auf die fette Smashburgerwoche.
Zu: QDH: Heute mit einem extrem seltenen Ereignis!​

Dass die Option «Ein Quiz der abseitigen Dinge» dagegen nur 22 Prozent eurer Stimmen holen konnte, ist: irgendwie enttäuschend.

Vielleicht bin ich aber gar nicht so unfroh darüber, denn ein paar Geografie-Fragen hat man recht schnell beieinander, während sich bei den abseitigen Dingen jeweils noch die Frage stellt, ob sie denn wirklich abseitig genug sind. Oder zu abseitig ...

Wie auch immer: Nächste Woche wird meine Kollegin Anna Rothenfluh für euer Quiz-Wohl sorgen. Macht euch auf etwas gefasst!

So. Und jetzt Quiz.

10 Fragen
Cover Image

Das Geografie-Spezialquiz

Wie gewünscht, so geliefert!

* Sapporo liegt auf 43° 4' nördlicher Breite. Am nächsten zu diesem Breitenkreis befindet sich Warna (43° 13') in Bulgarien. Chicago (41° 53'), NYC (40° 43') und Athen (37° 59') sind weiter davon entfernt. So eine Frage würden wir jedoch niemals im Ernst stellen, die Unterschiede sind viel zu gering.

QDH: Wie ich mir euch vorstelle
QDH: Wie ich mir euch vorstelle
QDH: Hubs lädt euch ein, ihn zu besiegen
QDH: Hubs lädt euch ein, ihn zu besiegen
QDH: Wie hält sich Huber im Hagelsturm der Fragen?
QDH: Wie hält sich Huber im Hagelsturm der Fragen?
QDH: Huber hat zum Rosé gewechselt
QDH: Huber hat zum Rosé gewechselt

Mann klaut am Flughafen in Kalifornien einen Gepäckschlepper für Spritztour

Video: watson/emanuella kälin
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die schönsten Herbst-Bilder
1 / 11
Die schönsten Herbst-Bilder
Der goldige Herbst beginnt dieses Jahr am 23.September.
quelle: moment rf / toni hoffmann
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Neue Klimaanlage gekauft? Wie hoch war die Stromrechnung?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Extrem heller Galaxienkern in acht Milliarden Lichtjahren entdeckt
Forschende haben einen extrem hellen aktiven Galaxienkern in rund acht Milliarden Lichtjahren Entfernung von der Erde entdeckt. Nie zuvor wurde ein solches Objekt, ein sogenannter Blazar, in so grosser Entfernung beobachtet. Beteiligt war auch die Universität Genf.
Vom Blazar OP 313 ausgehende energiereiche Gammastrahlung konnte mit Teleskopen auf der Kanareninsel La Palma nachgewiesen werden, wie die Universität Genf am Dienstag mitteilte.
Zur Story