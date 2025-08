Dieses Geografie-Quiz ist auch für Briefträger eine Knacknuss! Bild: www.imago-images.de

Statt «Quizz den Huber» gibt's heute ein Geografie-Spezialquiz. Wer viele Punkte holen will, muss sich warm anziehen – nicht nur, weil es zwischendurch in den Norden geht.

Liebe Quiz-Gemeinde

Traurig, aber wahr: Quizmaster Toggi ist immer noch in den Ferien. Schon wieder muss ich also ein Ersatzquiz aus dem Ärmel schütteln. Life is a bitch.

Nach dem infamen Intermezzo von letzter Woche, als ich euch mit einer QDH-Spezialausgabe behelligte, die ausschliesslich Sportfragen enthielt und nicht ganz regelkonform daherkam, serviere ich euch zwar kein QDH, aber wiederum ein Spezialquiz. Das Thema dieses Mal: Geografie.

Das habt ihr Userin Pebbles F. zu verdanken. Genauer gesagt ihrem Kommentar unter dem Quiz von vergangener Woche:

Users Wunsch ist uns Befehl, und darum kriegt ihr jetzt eine geballte Ladung Geografie. Los geht's!

10 Fragen QDH-Ersatzquiz #3 Quizmaster Toggi geniesst immer noch seine Ferien – als Ersatz fürs reguläre «Quizz den Huber» präsentieren wir ein Geografie-Spezialquiz. Wie viele Punkte schaffst du?

