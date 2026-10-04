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Quizz den Huber: Wer ihn schlägt, weiss genug

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QDH: Heute mit einem extrem seltenen Ereignis!​

Jede Woche quizzen wird unsere hellste Kerze der Redaktion. Kannst du sie schlagen? Einfach wird es nicht.
04.10.2026, 19:5104.10.2026, 19:51
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Es ist wieder so weit: Ich darf in die Ferien. Das bedeutet, dass die nächsten zwei Wochen mit Ersatzquiz gefüllt werden. Was hättet ihr denn gerne?

Was für ein Ersatzquiz darf es denn sein?
An dieser Umfrage haben insgesamt 681 Personen teilgenommen

So. Und jetzt Huber-Quiz.

10 Fragen
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QDH #392

Herzlich willkommen im Reich der wilden Fragen

Forschungsteam entdeckt 57 neue Spezies in der Tiefsee

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Diese Gletscher verschwanden in der Schweiz
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Diese Gletscher verschwanden in der Schweiz

Bella-Tola VS (2026): Oberhalb von Saint-Luc im Val d'Anniviers thront der 3025 Meter hohe Walliser Gipfel Bella Tola, an ihrer Nordflanke liegt der kleine Bella-Tola-Gletscher. Oder besser gesagt «lag»: Denn im Hitzsommer 2026 ist er fast komplett abgeschmolzen. Noch 2023 zählte er im offiziellen Inventar sieben Fussballfelder Fläche, nun liessen mehrere Hitzewellen in Folge das letzte Eis verschwinden. Übrig bleiben nur noch ein paar vereinzelte Firnflecken.

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Das sagte Guy Parmelin zu seinem Rücktritt
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