QDH: Heute mit einem extrem seltenen Ereignis!​

Jede Woche quizzen wird unsere hellste Kerze der Redaktion. Kannst du sie schlagen? Einfach wird es nicht.

Patrick Toggweiler Folge mir

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Liebe Huberquizzer

Es ist wieder so weit: Ich darf in die Ferien. Das bedeutet, dass die nächsten zwei Wochen mit Ersatzquiz gefüllt werden. Was hättet ihr denn gerne?

Was für ein Ersatzquiz darf es denn sein? Geschichts-Quiz Geographie-Quiz Ein Quiz der abseitigen Dinge Ein Literatur-Quiz Ein Mathematik-Quiz Ein Quiz zur Schweizer Geschichte Ein Quiz zur US-Geschichte (wegen der Midterms) Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 681 Personen teilgenommen

So. Und jetzt Huber-Quiz.

10 Fragen QDH #392 Herzlich willkommen im Reich der wilden Fragen