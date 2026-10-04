QDH: Heute mit einem extrem seltenen Ereignis!
Jede Woche quizzen wird unsere hellste Kerze der Redaktion. Kannst du sie schlagen? Einfach wird es nicht.
Liebe Huberquizzer
Es ist wieder so weit: Ich darf in die Ferien. Das bedeutet, dass die nächsten zwei Wochen mit Ersatzquiz gefüllt werden. Was hättet ihr denn gerne?
So. Und jetzt Huber-Quiz.
10 Fragen
QDH #392
Herzlich willkommen im Reich der wilden Fragen
- QDH: Wie ich mir euch vorstelle
- QDH: Hubs lädt euch ein, ihn zu besiegen
- QDH: Wie hält sich Huber im Hagelsturm der Fragen?
- QDH: Huber hat zum Rosé gewechselt
- QDH: Huber kann ja vieles. Aber eins kann er nicht!
- QDH: Huber zeigt sich hitze- und dürreresistent
- QDH: Deine letzte Chance vor der Sommerpause!
- QDH: Heute ist Huber mehr Manzambi als Rieder
- QDH: Unsere hellste Kerze schmilzt in der Sonne
- QDH: Huber quizt im Morgenmantel