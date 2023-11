Wie überwintert eigentlich der Braunbär? Bild: Shutterstock

Weisst du, welche Tiere Winterschlaf halten? Beweise dein Wissen im Quiz!

Welche Tiere sind in der kalten Jahreszeit nochmal im Winterschlaf, welche halten Winterruhe und welche sind in der Winterstarre? Im Quiz findest du heraus, an wie viel du dich aus dem Biologie-Unterricht noch erinnern kannst.

Helen Kleinschmidt Folge mir

Mehr «Quiz»

Viele Tiere sind im Winter nicht genauso aktiv wie im Sommer, da sie mit den kalten Temperaturen und der wenigen Nahrung zu kämpfen haben. Zugvögel haben es leicht: Sie können einfach ins Warme fliegen. Für alle anderen Tiere bleiben drei Möglichkeiten: Winterschlaf, Winterruhe oder Winterstarre.

Winterschlaf meint einen Zustand, in dem Tiere den Winter mithilfe gesenkter Körpertemperatur schlafend überleben können, ohne fressen zu müssen. Die Winterruhe hingegen wird fürs Fressen immer wieder unterbrochen. In der Winterstarre können Tiere überleben, indem sie ihre Körpertemperatur an die Aussentemperatur anpassen und – wie der Name schon sagt – erstarren, bis es wieder wärmer wird.

Doch welches Tier befindet sich im Winter in welchem Zustand? Finde es in unserem Quiz heraus:

12 Fragen Welche Tiere halten Winterschlaf? Welche Tiere sind in der kalten Jahreszeit nochmal im Winterschlaf, welche halten Winterruhe und welche sind in der Winterstarre?

Und, wie hast du abgeschnitten? Teile dein Ergebnis gerne in den Kommentaren!