Wenn du kein Geo-Profi bist, brauchst du gar nicht erst zu klicken

Wie gut bist du eigentlich in Geografie? Falls du die Antwort auf diese Frage nicht kennst, bist du hier genau richtig. Und zwar geht es heute explizit um Länder in Europa. Und so funktioniert es:

Du siehst den Umriss eines Landes, jedoch falsch herum. Falls du das Land nicht erkennst, kannst du dir einen Hinweis nehmen. Du siehst dann das Land rotieren – also irgendwann auch richtig herum. Hast du es noch nicht erraten, zeigen wir dir das Land richtig herum gedreht. An alle, die auf dem Handy quizzen: Achtet darauf, dass ihr nach der Eingabe auf eurer Handytastatur «Enter» drückt und nicht versehentlich «Zweites Bild ansehen».

Aber genug Theorie, jetzt geht's zur Praxis!

Willst du dich nochmal beweisen?