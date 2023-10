Bevor du dieses Quizzticle anfängst, musst du auch zuerst einen Strohhut anziehen. Bild: Shutterstock

Erkenne die Slogans dieser 20 Länder – oder du darfst nie wieder reisen

Liebe Quizzticle-Klasse

Heute lernen wir etwas über Wappenkunde. Genauer gesagt: Es geht um Wahlsprüche. Das sind Leitsprüche oder Mottos, die nicht etwa ausgesprochen werden, sondern auf Wappen ausgeschrieben sind. Ein kleines Beispiel von London:

Hört sich schwierig an? Ist auch so! Meine Chefin meinte, dass ihr mich für die Schwierigkeit hassen werdet. Wir werden sehen. Mit ein bisschen Kombination und Sprachkenntnis wird das schon. Und sonst gibt's am Sonntag ja immer noch «Quizz den Huber».

Und so geht's: