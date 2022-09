Kaum noch freie Wohnungen: So viele sind es in deiner Gemeinde

In der Schweiz standen im Juni fast 10'000 freie Wohnungen weniger leer als im Vorjahr. Dies ist der stärkste Rückgang der Leerwohnungsziffer seit 20 Jahren.

Peter Walthard und Stefan Trachsel / ch media

In der Schweiz schrumpft das Angebote für freie Wohnungen. Bild: KEYSTONE

Die Wohnungsknappheit verschärft sich: In der Schweiz gab es am 1. Juni rund 10'000 leere Wohnungen weniger als noch im Vorjahr. Die Leerwohnungsziffer ging von 1.54 Prozent auf 1.31 Prozent zurück. Dies teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mit. Insgesamt standen am Stichtag in der Schweiz 61'496 Wohnungen leer.

Dies machte sich auch auf dem Markt bemerkbar. So wurden am Stichtag 13.5 Prozent weniger unbewohnte Wohnungen zur Miete angeboten als im Vorjahr. Die Zahl der Neubauwohnungen, die für Kauf oder Miete angeboten wurden, sank gar um 31.2 Prozent. Bei den Einfamilienhäusern beträgt der Rückgang 10.3 Prozent.