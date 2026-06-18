sonnig25°
DE | FR
burger
Schweiz
Aargau

Brand auf dem Aargauer Lägerngrat: Glassplitter ist wohl Ursache

Auf dem Lägerngrat brach gestern ein Feuer aus.
Auf dem Lägerngrat brach gestern ein Feuer aus.bild: zvg

Brand auf dem Aargauer Lägerngrat: Glassplitter ist wohl Ursache

18.06.2026, 10:4118.06.2026, 10:43

Die Stützpunktfeuerwehr Baden hat am Mittwoch einen Flurbrand auf dem Lägerngrat bei Ennetbaden und Wettingen im Kanton Aargau gelöscht. Laut Angaben der Polizei entfachte wahrscheinlich ein Glassplitter das Feuer.

Nach ersten Erkenntnissen werde eine Brandstiftung ausgeschlossen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mit. Vermutlich habe ein Glassplitter als Folge der starken Sonneneinstrahlung den Brand ausgelöst.

Ein Wanderer hatte den Flurbrand kurz nach 10.00 Uhr der kantonalen Notrufzentrale gemeldet. Man habe den kleinen Brand gelöscht, aber es rauche noch stark.

Eine zufällig in der Luft befindliche Helikopter-Besatzung lokalisierte kurz darauf den genauen Brandherd auf dem Grat, wie die Polizei weiter berichtete. Vom Brand betroffen sei eine Fläche von rund 20 mal 20 Metern gewesen.

Ein Helikopter konnte den Brand lokalisieren.
Ein Helikopter konnte den Brand lokalisieren.bild: zvg

Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Baden drangen in das unwegsame Gelände vor und löschten den Flurbrand kurz vor 13.00 Uhr. Zusätzliche Patrouillen der Stadtpolizei Baden und der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal unterstützten den Einsatz vor Ort.

Am Mittwochabend meldete laut Polizeiangaben eine weitere Person erneut Rauch im gleichen Gebiet. Die Feuerwehr und die Stadtpolizei rückten nochmals aus und kontrollierten das Areal mit einer Drohne. Die Einsatzkräfte fanden dabei jedoch keinen neuen Brandausbruch. (sda)

Das wird dich auch interessieren:

Nach Brand in Montagnola TI zehn Menschen aus Haus evakuiert
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
3 Schweizer Unis gehören zu den besten 100 der Welt
Die Schweiz bleibt eine Hochburg der Spitzenuniversitäten. Mit der ETH Zürich, der EPFL und der Universität Zürich rangieren im neuesten QS-Hochschulranking drei Schweizer Universitäten unter den 100 besten der Welt.
Die ETH Zürich belegt im Ranking des Hochschulberaters Quacquarelli Symonds (QS) den achten Platz weltweit, wie QS am Donnerstag mitteilte. Damit fiel sie im Vergleich zum letzten Jahr um einen Rang zurück.
Zur Story