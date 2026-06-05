Polizeirapport

Bahnhofsgebäude von Burgdorf BE brennt – SBB-Verkehr nicht betroffen

Im Dachstock des Bahnhofsgebäudes von Burgdorf BE ist in der Nacht auf Freitag ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Bern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Der Brand sei unter Kontrolle, sagte der Sprecher der Berner Kantonspolizei nach 4 Uhr morgens. Die Ursache und die Höhe des Sachschadens werden demnach ermittelt. Zunächst hatten «20 Minuten» und «Blick» online über das Feuer berichtet.

Der Vorfall hat keinen Einfluss auf den Bahnverkehr. «Alle Züge können fahren», sagte eine Sprecherin der SBB. Zugreisende müssen am Freitag somit nicht mit Verspätungen oder Ausfällen in Burgdorf rechnen. (dab/sda)