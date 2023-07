Keine Solarstrom-Pflicht für Neubauten im Aargau

Für Luft/Wasserwärmepumpen soll das Baubewilligungsverfahren durch ein einfaches Meldeverfahren ersetzt werden. Auf eine Sanierungspflicht für Elektroheizungen wird verzichtet. Eigentümer von Gebäuden mit elektrischen Widerstandsheizungen müssen allerdings einen Gebäudeenergieausweis(GEAK Plus) erstellen lassen. Damit sollen sie Klarheit über die Kosten und mögliche Alternativen erhalten und damit der Umstieg gefördert werden. Die Teilrevision des Energiegesetzes wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 in erster Lesung im Grossen Rat behandelt. (sda)

Anders als in der 2020er-Vorlage verzichtet der Regierungsrats im neuen Vorschlag auf die Pflicht einer Eigenstromproduktion auf Neubauten. Dagegen sieht er in Wohnbauten eine Ersatzpflicht bestehender zentraler Elektro-Wasserboiler innert einer Frist von 15 Jahren vor.

Die Ergebnisse seien in den neuen Vorschlag eingeflossen, ebenso die unbestrittenen Elemente der abgelehnten Vorlage. Nach der öffentlichen Anhörung im Sommer 2022 hält der Regierungsrat nun praktisch unverändert an diesem Vorschlag fest, mit einer Ausnahme: Hauseigentümer, die ihre Heizung ersetzen, soll neu drei Jahre Zeit erhalten, um die Vorgabe von höchstens 90 Prozent nicht erneuerbarer Energie zu erreichen. In der Anhörungsvorlage war der Beginn der nächsten Heizperiode als Frist vorgesehen.

Mann in Riehen BS von Unbekannten angeschossen und verletzt

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen in Riehen BS auf einen 57-jährigen Mann geschossen und ihn dabei verletzt. Er musste in die Notfallstation gebracht werden. Der Mann wurde aus einem vorbeifahrenden Auto mehrmals mit einer Schusswaffe getroffen. Die drei Insassen flüchteten mit dem Auto in unbekannte Richtung, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte.