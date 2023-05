Die Bistro Bar in Baden: Hier kam es am Freitagabend zu einer Schlägerei.

20 bis 30 Männer stürmen Bar in Baden (AG): «Es herrschte ein Riesenchaos»

Ein gemütlicher Frühlingsabend im Aargau nahm gestern ein jähes Ende. Mindestens eine Person verletzte sich bei einer Schlägerei in Baden schwer, in der Bistro Bar kam es zu Sachbeschädigung.

Kurz vor 23 Uhr sassen vor der Bar noch etwa 20 bis 30 Leute. Eine Band, die kurz zuvor noch ein Gassenkonzert gegeben hatte, packte gerade ihre Materialien zusammen, als es plötzlich laut wurde.

Eine Augenzeugin schildert die Vorfälle gegenüber watson: «Es ging alles extrem schnell. Plötzlich haben wir gehört, wie 20 bis 30 Leute laut die Strasse hochrennen. Sie waren maskiert und einige von ihnen trugen einen Zahnschutz. Mehrere Personen hatten einen Schlagring bei sich.»

Nachdem die Meute das Bistro erreicht habe, habe ein Mann das Fahrrad einer Barbesucherin genommen und in die Menschenmenge geworfen, sagt die Augenzeugin. «Darauf nahmen die Männer die Gläser von den Tischen und warfen sie auf die Gäste. Dann nahmen sie die Tische und Stühle und warfen mit diesen ebenfalls um sich. Überall lagen Scherben.»

Einige der Gäste stellten sich der Meute entgegen und verhinderten, dass diese in die Bar eindringen konnte. Die Männer warfen dennoch Biergläser in die Bar hinein und trafen die Augenzeugin am Kopf. Einige Gäste versteckten sich hinter dem Tresen.

«Ein Gast sass dort und kam komplett drunter. Die Meute hat mit einem Stuhl auf ihn eingeschlagen»

«Es war eine extrem angespannte und gehässige Stimmung», so die Augenzeugin. «Ein Gast sass dort und kam komplett drunter. Die Meute hat mit einem Stuhl auf ihn eingeschlagen. Er beklagte sich danach über starke Kopfschmerzen, vielleicht zog er auch eine Hirnerschütterung davon.»

Ob dieser Mann ins Spital musste, weiss die Augenzeugin nicht. Eine weitere Person hat sich aber sicher schwer verletzt, das teilt die Aargauer Kantonspolizei am Samstagmorgen mit. Demnach ist das Opfer «mit massiven Gesichtsverletzungen» von einer Ambulanz ins Spital gebracht worden. Die Augenzeugin sagt, beim Schwerverletzten handle es sich um einen der Inhaber der Bar.

«Es hatte viel Blut auf der Strasse, es herrschte ein Riesenchaos», sagt die Augenzeugin. «Es ist schwierig, zu sagen, wie lange das gedauert hat. Mein Zeitgefühl kann mich auch täuschen. Aber eigentlich ging alles sehr schnell. Ich denke, nach zwei, drei Minuten sind die Männer wieder davongerannt».

Stecken Aarau-Anhänger hinter dem Angriff?

Die Kantonspolizei Aargau will auf Anfrage von watson noch keine Informationen über den Hintergrund des Angriffs geben. Die Augenzeugin sagt aber: «Unter den Gästen sprach sich nach dem Angriff schnell herum, dass es sich um Anhänger des FC Aarau handelt. Das Bistro ist bekannt, dass sich dort Fans des FC Baden versammeln.»

Ob die Angreifer tatsächlich aus dem Umfeld des FC Aarau stammen, kann nicht bestätigt werden. Ein Szenekenner sagt gegenüber watson jedoch: «Über den Vorfall von Freitagabend kann ich nichts Konkretes sagen. Doch es ist tatsächlich so, dass eine Rivalität zwischen den beiden Fanlagern herrscht».

Der FC Baden feierte diese Woche den Aufstieg in die Challenge League und würde dort nächste Saison auf den FC Aarau treffen, falls dieser heute den Sprung in die Barrage verpasst. Der Szenekenner sagt: «Die Schlägerei von Freitagabend war vielleicht ein Vorgeschmack auf die nächste Saison. Die Spiele zwischen Aarau und Baden werden sicher problematisch. Da könnte es immer wieder knallen.»

Bei der Augenzeugin sitzt der Schock nach dem Angriff von gestern tief. «Die ganze Atmosphäre war so aggressiv. Ich habe richtig Angst bekommen. Da hätte auch jemand sterben können. Die Halblitergläser sind so schwer, wenn die jemand an den Kopf bekommt, kann das sehr gefährlich werden.»

Der Schaden in der Bistro Bar ist gross. Wann sie wieder öffnen kann, ist derzeit unklar. (red)