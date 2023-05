Mehrere Personen müssen nach einem Unfall bei Schaffhausen ins Spital gebracht werden. bild: kapo schaffhausen

Polizeirapport

Mehrere Verletzte nach Auffahrkollision im Fäsenstaubtunnel bei Schaffhausen

Bei einer Auffahrkollision im Fäsenstaubtunnel bei Schaffhausen haben sich am Freitagabend mehrere Personen leicht verletzt. Aufgrund der Tunnelsperrung kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Der Unfall ereignete sich am Freitag um 16.20 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Winterthur, wie die Schaffhauser Polizei am Samstagmorgen mitteilte. An der Auffahrkollision seien vier Fahrzeuge beteiligt gewesen.

Sieben der acht involvierten Personen hätten zu Kontrolluntersuchungen ins Kantonsspital Schaffhausen sowie ins Spital Singen (D) überführt werden müssen. An den Fahrzeugen sei teils erheblicher Sachschaden entstanden.

Für Rettungs- und Unfallarbeiten habe der Fäsenstaubtunnel gesperrt werden müssen, schreibt die Polizei weiter. Dadurch sei es auf der Verkehrsumleitzone durch die Stadt Schaffhausen und Feuerthalen ZH zu massiven Verkehrsbehinderungen gekommen.

Die Schaffhauser Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. (sda)