Polizeirapport

Nach Schockanruf: 90-Jährige zahlt 100'000 Franken an Betrüger

In Lüchingen SG hat eine 90-jährige Frau nach einem sogenannten Schockanruf 100'000 Franken an Betrüger übergeben. Diese hatten sich als falsche Mitglieder der Strafverfolgungsbehörde ausgegeben, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mitteilte.

Die 90-jährige Frau erhielt gemäss der Mitteilung der Polizei einen Anruf, bei dem ihr eine angebliche Polizistin erzählte, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und die Schuld daran trage. Die Tochter benötige dringend Geld, sonst müsse sie mehrere Wochen in Haft.

Die Lügengeschichte bewegte die Geschädigte dazu, bei zwei verschiedenen Banken je 50'000 Franken abzuheben und diese einem unbekannten Abholer, der sich als Staatsanwalt ausgab, zu übergeben.

Die Übergabe von weiteren 50'000 Franken konnte dank eines aufmerksamen Bankangestellten verhindert werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen abschliessend schreibt.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (sda)