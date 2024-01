Die 13. AHV-Rente holt momentan eine Mehrheit – das zeigt die erste SRG-Umfrage

Gericht verurteilt 39-Jährigen wegen Totschlags in Jestetten (D)

Das Landgericht Waldshut-Tiengen hat am Donnerstag einen 39-jährigen Mann aus Lettland wegen Totschlags zu einer 13-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Mann hatte im Juni 2023 am Rheinufer in Jestetten (D) einen 31-jährigen Mann aus dem Kanton St. Gallen getötet.«Wir wären auch ohne das Geständnis des Angeklagten vom Dienstag zum selben Ergebnis gekommen», sagte der vorsitzende Richter bei der Bekanntgabe des Urteils. Aufgrund der Beweislage habe es keine Zweifel an der Schuld des Angeklagten gegeben.