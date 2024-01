«Mehr in die Ferien gehen» – vier Pensionierte erzählen, wie sie zur 13. AHV-Rente stehen

«Ich arbeitete bis zur Pensionierung in einem 100-Prozent-Pensum, während meine Frau zu unseren zwei Kinder schaute. Ich war in der Produktion von Schlosserei-Betrieben tätig. Mein letzter Lohn betrug netto 5200 Franken. Da wir in den letzten Jahrzehnten erfolgreich auf ein Wohneigentum gespart haben, bezahlen wir nicht mehr als 1000 Franken zum Wohnen. Mehr würde finanziell aber auch nicht drin liegen. Meine Pensionskasse habe ich mir ausbezahlen lassen. Wenn das Geld weg ist, ist es weg. Mittlerweile bin ich 72 Jahre alt. Ich werde für die 13. AHV-Rente stimmen, damit meine Frau und ich ein besseres Leben haben und auch wieder mehr in die Ferien gehen können. Ich finde es nämlich ungerecht, dass wir Schweizerinnen und Schweizer so wenig AHV-Rente erhalten, während wir Milliarden ins Ausland verschleudern.»