Bundesrat will Schweizer Weinbranche aus Krise helfen – Vorschlag stösst auf Kritik

Mehr «Schweiz»

Mit neuen Importregeln will der Bundesrat der Schweizer Weinbranche aus der Krise helfen. Bei Händlern und Wirtschaftsverbänden stösst der Vorschlag jedoch auf heftigen Widerstand, wie den Antworten auf die Vernehmlassung zu entnehmen ist.

Die Vernehmlassungsfrist für eine entsprechende Änderung der Weinverordnung ist am Donnerstag abgelaufen. In der Vorlage schlägt der Bundesrat vor, Zollkontingente für Weinimporte künftig an Unternehmen zu vergeben, die Schweizer Trauben ankaufen und keltern.

Hinter dem Vorschlag stehen 1000 Winzerinnen und Winzer sowie der Schweizerische Weinbauernverband Vignoblesuisse. In ihren Antworten verwiesen sie auf die schwierige wirtschaftliche Lage.

Wirtschaftsverbände wie die Vereinigung Schweizer Weinhandel lehnten die Vorlage hingegen entschieden ab. Sie befürchteten eine Wettbewerbsverzerrung und höhere Preise. Gestützt auf die Ergebnisse aus der Vernehmlassung will der Bundesrat im Herbst eine Entscheidung fällen. (sda)