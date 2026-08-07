Polizeirapport

50-jähriger Mann kommt bei Badeunfall im Bielersee ums Leben

Ein 50-jähriger Schweizer ist am Donnerstagnachmittag nach einem Badeunfall im Bielersee bei Tüscherz-Alfermée vermisst worden. Nach einer Suchaktion konnten ihn die Einsatzkräfte nur noch leblos aus dem Wasser bergen.

Nach ersten Erkenntnissen der Berner Kantonspolizei hatten sich kurz vor 14.30 Uhr zwei Personen auf Höhe Strandweg 124 ins Wasser begeben. Eine der beiden verschwand aus noch ungeklärten Gründen unter Wasser, wie aus einer Mitteilung der Berner Kantonspolizei vom Freitag hervorgeht.

Rasch wurden umfangreiche Suchmassnahmen unter anderem mit einer Drohne und Tauchern der Gewässerpolizei eingeleitet. Trotzdem konnte der Vermisste Schweizer nur noch tot geborgen werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (hkl/sda)