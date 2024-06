Endlich wird der Böögg angezündet – der Livestream aus Heiden

Heute geht es dem Böögg an den Kragen! Eigentlich hätte er am 15. April auf dem Sechseläutenplatz in Zürich verbrannt werden sollen. Wegen starker Windböen konnte er aber nicht angezündet werden. Jetzt wird der Zürcher Schneemann in Heiden im Kanton Appenzell verbrannt. Der Gastkanton hat für die «Böögg-Aazönde» ein eigenes Volksfest auf die Beine gestellt.

Der Böögg konnt am diesjährigen Sechseläuten in Zürich nicht verbrannt werden Bild: keystone

Das Fest findet auf der Streulewiese in Heiden statt. Um 18.00 Uhr wird der berühmteste Schneemann der Schweiz verbrannt.

Vieles in Heiden ist anders als am traditionellen Sechseläuten in Zürich. Der grösste Unterschied ist wohl, das Fehlen der Reiter. Weil sich der Boden nicht für einen Umritt eignet, gibt es diese umstrittene Tradition in Heiden nicht. Die Pferde werden durch Steckenpferde ersetzt.

Die Zürcher Regierungspräsidentin Natalie Rickli wird mithelfen, den Böögg anzuzünden. Bild: keystone

Der Böögg wird von der Zürcher Regierungspräsidentin Natalie Rickli, dem Landammann von Appenzell-Ausserrhoden Yves Noël Balmer und dem Präsidenten des Zürcher Zentralkomitees der Zünfte Zürichs Felix H. Boller angezündet.

Um 18.00 Uhr wird der Böögg in Heiden angezündet. Kommt jetzt endlich der Sommer?

Das Sechseläuten Das Sechseläuten ist ein Feuerbrauch und Frühlingsfest in Zürich. Das Verbrennen des «Bööggs» symbolisiert die Vertreibung des Winters. Der «Böögg» ist ein mit Holzwolle und Knallkörpern gefüllter künstlicher Schneemann. Auf einem 10 Meter hohen Scheiterhaufen gesetzt, wird er um Schlag 18 Uhr (Sechseläuten) angezündet. Je schneller er verbrennt, desto schneller soll der Sommer beginnen und dementsprechend auch länger und sonniger ausfallen – das behauptet zumindest der Volksmund.

