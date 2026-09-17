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Darum überfliegt ein Super Puma die Umgebung des Kernkraftwerks Beznau

The military personnel on the aid mission ready to set off on a direct support mission to France to assist in the fight against forest fires in Corsica, Locarno - Magadino, Tuesday 28 July 2026..(KEYS ...
Ein Super-Puma-Helikopter der Schweizer Luftwaffe.Bild: KEYSTONE

Darum überfliegt heute ein Super-Puma-Helikopter die Umgebung des Kernkraftwerks Beznau

17.09.2026, 09:5917.09.2026, 09:59

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) führt vom 14. bis 18. September 2026 eine Gesamtnotfallübung (GNU) beim Kernkraftwerk Beznau in Döttingen AG durch. Im Rahmen der GNU finden am Donnerstag, 17. September, Radioaktivitätsmessflüge statt.

Ein mit einem speziellen Messgerät ausgestatteter Super-Puma-Helikopter der Luftwaffe wird diese in der Umgebung des Kernkraftwerks durchführen. Der Helikopter wird dabei in einer Höhe von rund 100 Metern über dem Boden in parallelen Bahnen fliegen, wie es im Communiqué heisst.

Wie es in einer Mitteilung von Alertswiss heisst, wird die Lärmbelastung möglichst gering gehalten. Zwischen 12 und 13.30 Uhr ist zudem eine Mittagspause vorgesehen.

GNU alle zwei Jahre

Das BABS führt alle zwei Jahre zusammen mit Partnerorganisationen und im Turnus mit einem der drei aktiven Schweizer Kernkraftwerke eine GNU durch.

Ziel der Übung ist das Training von Behörden und Einsatzorganisationen, wie es weiter hiess. Ein Schlussbericht soll aufzeigen, welche Planungen und Prozesse sich bewährt haben und wo Optimierungspotenzial besteht. (sda/ome)

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