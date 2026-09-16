Im Baselbiet ist eine Lehrperson an Tuberkulose erkrankt. Bild: DPA (symbolbild)

Tuberkulosefall an Primarschule in Bottmingen BL festgestellt

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Bei einer Lehrperson an der Primarschule Bottmingen im Baselbiet ist Tuberkulose festgestellt worden. Die Lehrperson befindet sich in medizinischer Behandlung und unterrichtet aktuell nicht mehr.

Da die Lehrperson während des Unterrichts über einen längeren Zeitraum Kontakt zu mehr als 100 Kindern hatte, werden diese gemäss einer Mitteilung des Kantons Basel-Landschaft vom Mittwoch vorsorglich medizinisch untersucht. Die Untersuchung umfasst eine ärztliche Beurteilung und – falls medizinisch angezeigt – eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs.

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen, die keinen engen und regelmässigen Kontakt mit der betroffenen Lehrperson hatten, müssen nicht untersucht werden.

Tuberkulose wird über die Raumluft übertragen. Es handelt sich um eine bakterielle Infektionskrankheit, die meist die Lunge betrifft. Eine Ansteckung setzt in der Regel einen längeren und engeren Kontakt mit einer an Tuberkulose erkrankten Person voraus. Tuberkulose ist heute gut behandelbar. (sda)