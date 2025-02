Armeeangehöriger in Payerne an Tuberkulose erkrankt – 40 weitere Personen isoliert

Wie die Armee am Freitag mitteilt, ist ein Angehöriger der Fliegerschule 81 in Payerne an Tuberkulose erkrankt. Er werde nun medizinisch betreut. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurden 40 andere Militärangehörige vorsorglich abgesondert.

Mehr folgt in Kürze ...