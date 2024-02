Fast ein Drittel der Zivildienst-Gesuchsteller machen zuerst RS

Diese 20 Ausdrücke werden alle Rekruten in der RS lernen

Das ZIVI lieferte am Donnerstag zudem Zahlen zu den Stellungspflichten: Die Anzahl der 2023 in den Rekrutierungszentren der Armee endgültig beurteilten Stellungspflichtigen lag bei 35'700 Personen. Sie lag um 4,2 Prozent höher als im Vorjahr. Davon waren 25'199 militärdiensttauglich, d.h. 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Per Ende Dezember 2023 waren 58'195 Personen zivildienstpflichtig. Davon leisteten 26'510 Zivildienstpflichtige noch nicht alle verfügten ordentlichen Diensttage. 31'685 Zivildienstpflichtige hatten zwar alle verfügten ordentlichen Diensttage geleistet. Sie bleiben jedoch bis zur ordentlichen Entlassung zivildienstpflichtig. Sie können nur noch für vom Bundesrat angeordnete ausserordentliche Zivildienstleistungen in besonderen und ausserordentlichen Lagen eingesetzt werden.

Eine Besonderheit war, dass in den ersten vier Monaten des Jahres 14'000 Diensttage als ausserordentliche Unterstützung zugunsten der Bundesasylzentren des Staatssekretariats für Migration (SEM) geleistet wurden.

Die Zulassung zum Zivildienst blieb 2023 wie in den Vorjahren hoch. Es handelt sich um die dritthöchste Zahl der jährlichen Zulassungen seit Einführung der Tatbeweislösung im Jahr 2009, wie die am Donnerstag veröffentlichten ersten Jahreszahlen des Bundesamts für Zivildienst (ZIVI) zeigen. 3769 Personen reichten ihr Gesuch vor der RS, 786 Personen nach Beginn der RS und 2199 Personen oder fast ein Drittel nach bestandener RS ein.

Rekruten der Infanterie in Neuenburg.

Rekruten der Infanterie in Neuenburg. Bild: KEYSTONE

