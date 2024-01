Die Rekrutenschule 2024 hat Anfang dieser Woche begonnen. bild: shutterstock / watson

Diese Grafik zeigt, wie viele Rekruten dieses Jahr einrücken

Camouflage-Kleider, Sturmgewehre und vollgepackte Rucksäcke – die erste Rekrutenschule 2024 hat am Montag begonnen. Die nächsten 18 Wochen besuchen viele junge Erwachsene die RS. Unsere Grafik gibt dir einen Überblick zu den Zahlen und Fakten der Rekrutenschule.

Julia Neukomm

Über 12'000 junge Männer und Frauen sind am Montag in die Rekrutenschulen der Schweizer Armee eingerückt. In den Schulen erwartet wurden auch 2587 Armeekader. Der Frauenanteil liegt über alles gesehen bei 2,9 Prozent, teilt die Armee gegenüber watson mit. Die RS-Ausbildung ist laut Armee auf die Abwehr eines militärischen Angriffs ausgerichtet.