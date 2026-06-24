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Patriot: Bundesrat nimmt Zahlungen für Luftabwehrsystem wieder auf

Bundesrat Martin Pfister spricht an einer Medienkonferenz ueber Bodengestuetzte Luftverteidigung, BODLUV, am Mittwoch, 24. Juni 2026, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Bundesrat Martin Pfister am Mittwoch bei der Pressekonferenz.Bild: keystone

Bundesrat nimmt Zahlungen für Patriot-Luftabwehrsystem wieder auf

24.06.2026, 15:0024.06.2026, 15:49

Der Bundesrat nimmt die Zahlungen für das verzögerte Patriot-System zur bodengestützten Luftverteidigung wieder auf. Unter anderem soll mit diesem Vorgehen die Beschaffung des F-35-Kampfjets nicht gefährdet werden.

epa13020155 A Patriot anti-aircraft missile system is on display during the German Armed Forces Day at the Laage Air Base, located within the Rostock-Laage Airport area, Germany, 06 June 2026. EPA/FIL ...
Ein Patriot-System.Bild: keystone

Durch die Zahlungen solle das Projekt mit möglichst geringer Verzögerung und möglichst tiefen Mehrkosten vorangetrieben werden, teilte der Bundesrat zum Entscheid vom Mittwoch mit. Auch die Beschaffung von Ersatzteilen für den F/A-18 würden so gesichert werden.

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Um den Schutz vor Angriffen aus der Distanz rascher zu stärken, hat das Verteidigungsdepartement parallel Vertragsverhandlungen mit Herstellern aus Frankreich, Israel und Südkorea für ein zweites System aufgenommen. Ein zweites System soll die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter und einer Lieferkette verringern.

Wegen Lieferverzögerungen hatte die Schweiz im Herbst 2025 einen Zahlungsstopp für die Beschaffung des Patriot-Abwehrsystems angeordnet. Ursprünglich war vorgesehen, dass das System 2027 und 2028 geliefert werden sollte. Die Lieferung verzögert sich aber nach jüngsten Angaben um vier bis fünf Jahre. (hkl/sda)

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sigma2
24.06.2026 15:18registriert Dezember 2015
Der BR hat das Rückgrat eines zertretenen Schwanzlurchs.
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ABWESEND
24.06.2026 15:08registriert September 2024
ok mehr Geld ausgeben für nichts, reduziert die Mehrkosten? aber mehr Geld für nichts ist doch eigentlich per se auch zu viel? da kann man die Mehrkosten getrost vergessen.
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Rannen
24.06.2026 15:13registriert Januar 2018
Lehrnresistent und nichts dazu gelernt, meiner Meinung nach falsch
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