Bereits am frühen Samstagmorgen: 10 Kilometer Stau vor dem Gotthard

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Wer in den Süden reiste, benötigte bereits am frühen Samstagmorgen viel Geduld. Kurz vor 6:00 Uhr staute sich der Verkehr vor dem Nordportal des Gotthard-Tunnels auf zehn Kilometern.

Der Stau von zehn Kilometern entsprach einer Wartezeit von einer Stunde und 40 Minuten, wie der Touring Club Schweiz (TCS) auf seiner Homepage mitteilte.

Die Blechlawine auf der Autobahn A2 zwischen Erstfeld und Göschenen im Kanton Uri staute sich demnach auf mehreren Abschnitten. Reisenden in Richtung Süden empfahl der TCS, die Alternativroute via A13 über den San-Bernardino-Tunnel zu nutzen.

Der Samstag gilt als Hauptreisetag für die Fahrt in die Sommerferien. Deshalb sind die Staus an diesen Tagen in der Regel länger als an den anderen. Am letzten Samstag staute sich der Verkehr vor dem Gotthard-Nordportal auf bis zu 20 Kilometer. (hkl/sda)