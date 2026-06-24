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Bis zu 90 Minuten Zeitverlust – Unfall auf A1 führt zu Stau

Bis zu 90 Minuten Zeitverlust – Unfall auf A1 führt zu Stau

24.06.2026, 07:5224.06.2026, 07:53

Autofahrerinnen und Autofahrer brauchen am Mittwochmorgen viel Geduld. Wegen eines Unfalls auf der A1 zwischen Zürich-Affoltern und dem Brüttiseller Kreuz wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt, weshalb nur auf einem Fahrstreifen gefahren werden konnte.

Am Mittwochmorgen staute sich der Verkehr auf der A1.
Am Mittwochmorgen staute sich der Verkehr auf der A1. screenshot: tcs

Der Zeitverlust für Reisende in Richtung St.Gallen betrug gemäss TCS am Mittwochmorgen bis zu 90 Minuten. Den Reisenden wurde empfohlen, via A13 nach St.Gallen zu fahren. (cma)

Update folgt

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