Bis zu 90 Minuten Zeitverlust – Unfall auf A1 führt zu Stau

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Autofahrerinnen und Autofahrer brauchen am Mittwochmorgen viel Geduld. Wegen eines Unfalls auf der A1 zwischen Zürich-Affoltern und dem Brüttiseller Kreuz wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt, weshalb nur auf einem Fahrstreifen gefahren werden konnte.

Am Mittwochmorgen staute sich der Verkehr auf der A1. screenshot: tcs

Der Zeitverlust für Reisende in Richtung St.Gallen betrug gemäss TCS am Mittwochmorgen bis zu 90 Minuten. Den Reisenden wurde empfohlen, via A13 nach St.Gallen zu fahren. (cma)

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