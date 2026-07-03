wechselnd bewölkt21°
DE | FR
burger
Schweiz
Auto

A2 bei Beckenried für Ferienverkehr temporär zweispurig befahrbar

A2 bei Beckenried für Ferienverkehr temporär zweispurig befahrbar

03.07.2026, 11:2103.07.2026, 11:21

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hebt die Einschränkungen auf der A2 bei Beckenried NW an fünf Ferienwochenenden temporär auf. Um Staus zu reduzieren, stehen vom 17. Juli bis zum 16. August jeweils von Freitag, 5 Uhr, bis Sonntag um Mitternacht zwei zusätzliche Fahrspuren zur Verfügung.

Der Gotthard Oster Reiseverkehr auf der Autobahn A-2 staut sich bereits im Kanton Nidwalden bei Beckenried vor dem Seelisbergtunnel zwischen Goeschenen und Beckenried in Richtung sueden, am Freitag, 3 ...
Auf der A2 bei Beckenried kommt es oft zu ferienbedingtem Stau.Bild: keystone

Dafür wird die Baustelle am Lehnenviadukt freigeräumt, wie das Astra am Freitag mitteilte. Die Verkehrsumstellungen erfolgten jeweils in der Nacht auf Freitag und in der Nacht auf Montag. Dafür wird die Autobahn jeweils während rund 30 Minuten gesperrt. Weiterhin zu bleibt die Einfahrtsrampe Richtung Chiasso am Anschluss Beckenried.

Unter der Woche laufen die Bauarbeiten weiter wie geplant, hiess es. Dann ist jeweils eine Brücke des Viadukts in eine Fahrtrichtung gesperrt. Auf der offenen Brücke herrscht dann Gegenverkehr.

Die Instandsetzung des 1980 erbauten Viadukts startete im März. Sie dauert voraussichtlich bis Dezember 2027 an, wie das Astra im Februar mitteilte. Die temporären Öffnungen in den Sommerferien kündete es damals bereits an. Sie sind auch im kommenden Jahr vorgesehen.

Die Kosten für das Projekt betragen rund 33 Millionen Franken. Sie werden durch den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds gedeckt. (hkl/sda)

Mehr zum Thema:

Autobahn, Kinderschutz und mehr: Das ändert sich ab 1. Juli in der Schweiz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Unfall in Eich LU: 19-jährige Frau stirbt bei Ferienlager-Aufbau
Bei einem Unfall während des Aufbaus eines Zeltlagers hat am Donnerstag eine 19-jährige Frau im luzernischen Eich ihr Leben verloren. Die Frau war mit Vorbereitungen für das Sommerlager der Jungwacht Blauring Horw beschäftigt. Ein 25-jähriger Mann erlitt Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.
Zur Story