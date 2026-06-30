Lebendiges Salzburg: Blick durch die historische Altstadt auf die Festung Hohensalzburg. Bild: www.imago-images.de

Salzburg startet Fahrverbot für Tagestouristen

In Österreich will die Stadt Salzburg den innerstädtischen Verkehr im Juli und August durch strengere Zufahrtsregeln verringern. Tagestouristen dürfen den Kern des Zentrums nicht mehr mit ihrem Auto anfahren, wie die Stadt mitteilte.

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Stattdessen sollen grosse Parkplätze am Stadtrand genutzt werden. Wer dort parke, müsse nur 7.50 Euro (6.92 Franken) an Tages-Parkgebühr zahlen und erhalte zusätzlich ein Tagesticket für bis zu fünf Personen zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, sagte ein Sprecher.

Anlass der Regelung ist der regelmässige innerstädtische Stau, wenn besonders an Regentagen Tausende Tagestouristen nach Salzburg strömen. «Schon wenn wir 1000 Autofahrten am Tag weniger haben, dürfte das für Entlastung sorgen», sagte Stadtsprecher Karl Schupfer. Auch die Tagestouristen hätten nichts davon, wenn sie – statt in der Stadt zu bummeln – lange im Stau stünden. Garagen, Spitäler, Betriebe und Hotels blieben erreichbar.

Ausnahmen vom Fahrverbot auch für bayerische Nachbarn

Die Regelung beinhaltet zahlreiche Ausnahmen. Vom Fahrverbot ausgenommen sind Fahrzeuge mit Kennzeichen aus der Stadt Salzburg, Salzburg-Umgebung, Hallein und dem Landkreis Berchtesgadener Land im benachbarten Deutschland.

Ebenfalls ausgenommen sind den Angaben zufolge Fahrten des Ziel- und Quellverkehrs im Zusammenhang mit Berufsausübung, Wirtschaft, Zustellung, Ladetätigkeit, medizinischer Versorgung oder Hotelbuchungen.

Die zweimonatige Regelung werde – sofern sie sich bewährt – möglicherweise verlängert, hiess es. (sda/dpa)