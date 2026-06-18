Die Prämie für die Autoversicherung schwankt je nach Alter und Herkunft. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Herkunft und Alter entscheiden: Prämien für Autoversicherungen variieren deutlich

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Je nach Alter, Staatsangehörigkeit und Wohnort kann der Preisunterschied bei einer Autoversicherungsprämie über 8000 Franken ausmachen. Zu diesem Schluss kommt eine am Donnerstag veröffentlichte Auswertung des Vergleichsportals Bonus.ch.

Alleine die Staatsangehörigkeit sei ein Kriterium, das für über 5000 Franken der Differenz zwischen der günstigsten und der teuersten Prämie verantwortlich sei. Rund 2500 Franken betrage der Unterschied je nach Alter und nochmals 500 Franken Aufschlag ergebe sich je nach Wohnort.

Konkret zahle ein junger Lenker mit 18 Jahren bei gleicher Deckung und demselben Versicherer im Durchschnitt 155 Prozent mehr als ein älterer Lenker mit 70 Jahren. Bei einer Vollkaskoversicherung könne die Differenz bis zu 2513 Franken betragen. Bei einer Haftpflichtversicherung sei der Unterschied sogar noch ausgeprägter.

Herkunft mit grossem Einfluss

Noch stärker schlägt indes die Staatsangehörigkeit zu Buche: Im Durchschnitt zahle ein 18-jähriger Junglenker mit einer Niederlassungsbewilligung C und kosovarischer Herkunft 63 Prozent mehr als ein gleichaltriger Schweizer.

Bei einer Vollkaskoversicherung beim gleichen Versicherer ergibt sich damit eine Differenz von 5000 Franken. Zusammen mit dem möglichen Unterschied je nach Wohnort können in der Summe also Mehrkosten von über 8000 Franken entstehen.

Für dieses Extrembeispiel stellt Bonus.ch die Prämie eines Junglenkers mit kosovarischer Staatsangehörigkeit, der in Lugano wohnt, der Prämie eines 30-jährigen Schweizer Versicherten mit Wohnsitz in Köniz gegenüber. Dabei betrug die Differenz beim Anbieter mit den extremsten Konditionen bei einem «etwas sportlicheren» Fahrzeugmodell 8072 Franken. (sda/awp)