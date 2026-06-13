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«Geisteskrank»: Supercar-Spotting in der Schweiz

«Geisteskrank»: Supercar-Spotting in der Schweiz

Wenige Orte auf der Welt weisen eine höhere Dichte an Luxus- und Supersportwagen auf als die Schweiz – eine Tatsache, die längst eine internationale Autogaffer-Szene auf den Plan gerufen hat.
13.06.2026, 14:1913.06.2026, 14:19
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Bei einem casual Spaziergang durch Zürich kann es einem bald mal passieren, dass man eine hübsche Alfa Giulia Sprint erspäht …

Carspotting in Zurich. 1960 Aston Martin DB4 Superleggera, mid-60s Alfa Romeo Giulia Sprint GT. And an Aston Martin DBS Superleggera Volante in the back there.
Bild: obi

... und dann merkt: OMG, OMG WAS IST DENN DAS DA HINTEN??

Was das ist? Nun, ein extrem seltener Aston Martin DB4 Superleggera von 1960, in perfektem Zustand und mindestens eine halbe Million wert, wenn nicht sogar mehr.

Carspotting in Zurich. 1960 Aston Martin DB4 Superleggera, mid-60s Alfa Romeo Giulia Sprint GT. And an Aston Martin DBS Superleggera Volante in the back there.
Bild: obi

Steht einfach so rum in Zürich. Crazy, nicht?
(Und nochmals dahinter so ein moderner Aston Martin DBS oder so, aber das interessierte mich gar nicht mehr.)

Mir war gar nicht bewusst, dass die Tätigkeit, der ich da beiläufig nachging, eine eigene Bezeichnung hat: Carspotting.

@ladinitv 😂 Nur Spaß Freunde, liebs doch selbst 🤞🏼 @Buu.MK2 🏁🖤 #carspotting #zurich ♬ Originalton - Ja Ne Is klar

It's a thing, offenbar. Es ist wohl analog zu Trainspotting – das Hobby, das darin besteht, an einem bestimmten Wegpunkt vorbeifahrende Züge anhand des Fahrplans zu identifizieren –, aber mit Autos und ohne Fahrpläne. Böse Zungen würden es vielleicht Autogaffen nennen.

In seiner einfachsten Form bedeutet Carspotting, ein Foto von einem interessanten Auto zu machen, auf das man zufällig gestossen ist, und es dann auf Social Media zu posten (siehe meine obige Begegnung mit dem DB4). Eine Stufe darüber liegt das Betreiben eines Instagram-Accounts, der sich ausschliesslich diesem Thema widmet. Und auf der nächsten Stufe gibt es jene Gattung Menschen, die tatsächlich Reisen an bestimmte Locations unternehmen in der Erwartung, dort eine höhere als übliche Dichte an exotischen Autos zu entdecken. Monaco, zum Beispiel. Oder Beverly Hills. Oder … die Schweiz.

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gif: instagram

Wenn man länger in der Schweiz lebt, vergisst man im Alltag oft, wie crazy rich die Schweizer sind im Vergleich zu … na, fast allen anderen. Dies äussert sich auf diverse Arten. Kommen ausländische Besucher in die Schweiz, ist vor allem ein Thema allgegenwärtig: Wie krass teuer alles hier ist. Und dann noch: Wie krass hoch der allgemeine Lebensstandard ist. Und – etwas nischiger: Wie krass viele Supercars und Luxuskarossen hier so mir nichts, dir nichts einfach so rumfahren.

Und deshalb hat es sich in der Carspotter-Szene herumgesprochen: Zürich, Genf, St.Moritz und Co. – das ist ja wahnsinnig!

Oder wie es diese Carspotterin nennt:

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gif: instagram.com/la.dini

... «geisterkrank» (was gar kein Wort ist, aber wir verstehen glaub alle, was sie meint).

Wie etliche Stadtbewohner habe ich längst damit aufgehört, die gefühlt Tausenden jener aufgemotzten AMG G-Wagen im Kokaindealer-Look zu zählen, die sich schon seit geraumer Zeit hierzulande pandemisch verbreiten. Und High-End-Porsches hat es derart viele, dass sie längst zu langweiligem Beigemüse mutiert sind. Aber geh mal an einem schönen Wochenende durch 8001 Zürich spazieren, und es ist in der Tat schier unglaublich, was da so an Abermillionen rumtuckert!

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gif: youtube

Unglaublich. Und auch ein wenig bedenklich, vielleicht? Oder abstossend gar, je nachdem, welche Meinung man zu solchen Gefährten hat (mich persönlich törnen moderne Protzvehikel nur noch ab – aber das ist eine Diskussion für ein anderes Mal). Doch hier geht es schlicht um die schiere Häufigkeit solcher Vehikel in der Schweiz. Und die Tatsache, dass Carspotter darob verblüfft sind. Beispiele gefällig? Bitte sehr:

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gif: instagram.com/nmspot
quite some nice cars in zurich today once again https://www.reddit.com/r/carspotting/comments/1kjkqyv/quite_some_nice_cars_in_zurich_today_once_again/ reddit/r/carspotting/zurich/
«Wieder mal ein hübscher Tag in Zürich», so die Bildlegende zum Reddit-Post.Bild: reddit/r/carspotting/zurich/
Random Laferrari in Zurich https://www.instagram.com/supercars.zurich/
«Einfach ein random Laferrari in Zürich.»Bild: instagram.com/supercars.zurich
Just a few weeks ago, we saw the first red Ferrari Daytona SP3 pop up in Switzerland, spotted in Zurich. 📸 And now, another one’s been seen - this time in Geneva - and it’s finished in a seriously un ...
«Vor nur ein paar Wochen erst erspähten wir den ersten roten Ferrari Daytona SP3 in Zürich. Nun wurde ein weiterer gesichtet – diesmal in Genf.»Bild: instagram.com/autogespot_switzerland
&quot;McLaren Senna in Zurich&quot; https://www.reddit.com/r/carspotting/zurich/ reddit/r/carspotting/zurich/
«McLaren Senna in Zürich.»Bild: reddit/r/carspotting/zurich/

Der Aufstieg der Schweiz zum Hotspot für Carspotter wurde 2023 durch eine Sensation befeuert: Das weltweite Einzelstück Bugatti La Voiture Noire im Wert von 20 Millionen Franken wurde auf den Strassen Zürichs gesichtet:

Bugatti La Voiture Noire carspotting in Zurich ZH https://www.instagram.com/antonautofocus/
Bild: instagram.com/antonautofocus

Ein weiterer viraler Moment war heuer, als jemand einen Koenigsegg CC850 mit Dachbox am Flughafen Zürich ablichtete:

A roof rack on a 3.7 million Koenigsegg? Why not? Carspotting in Zurich. https://www.threads.com/@luxury/post/DYVWHj7CMbg/a-roof-box-on-a-m-koenigsegg-why-not-tfjj-spotted-this-cc-at-zurich-airport/
«Eine Dachbox auf einem 3.7-Millionen-Koenigsegg? Warum nicht?»Bild: threads.com

Es scheint, dass andere Hypercar-Besitzer auf dieselbe Idee gekommen sind:

Perfect for holiday season 🛩️ https://www.instagram.com/cars_in_zurich/
«Perfekt für die Feriensaison.»Bild: instagram.com/cars_in_zurich
@topcars_mtx 20 minutes in zurich #Zurich #cars #carspotting #edit #mercedes ♬ түпнұсқа дыбыс - 𝓿𝓸𝓲𝓬𝓮 🔊
FOrd GT, Jaguar XJ220 https://www.instagram.com/swissautomotive/
«Unterwegs in Zürich.»Bild: instagram.com/swissautomotive
spotted this 911 S/T from saudi arabia in Zurich last sunday https://www.reddit.com/r/carspotting/zurich/ reddit/r/carspotting/zurich/
«Gesichtet in Zürich: ein Porsche 911 S/T aus Saudi-Arabien.»Bild: reddit/r/carspotting/zurich/
Luxus? Was ist das überhaupt? Eine Annäherung in 27 Promi-Zitaten
The Ultra rare Aston Martin DBR22 in the wild https://www.facebook.com/nd.cars.photography/posts/pfbid08SisBNbVyeZxqE752Uuz6GQZzUfbRA3jnJW52jJ4trj9cT6aLsTkDaihZAwhqCx2l
«Auf freier Wildbahn gesichtet: der ultraseltene Aston Martin DBR22.»Bild: facebook
Zurich never disappoints. https://www.reddit.com/r/carspotting/zurich/ reddit/r/carspotting/zurich/
«Zürich enttäuscht nie.»Bild: reddit/r/carspotting/zurich/
MIT 300 SACHEN IN DEN KONKURS
Exotisch, schnell, pleite
The Naran Hyper Coupé in Gstaad https://www.instagram.com/autogespot_switzerland/
«Das Naran Hyper Coupé in Gstaad.»Bild: instagram.com/autogespot_switzerland
FOrd GT, Jaguar XJ220 https://www.instagram.com/swissautomotive/
«Selbst für Zürich eine Seltenheit: Jaguar XJ220.»Bild: instagram.com/swissautomotive
Kommentar
Was ist passiert? Da ist tatsächlich ein Supercar, das mich interessiert
930 Turbo in the sunset never gets old https://www.instagram.com/cars_in_zurich/
«Ein 930er-Turbo bei Sonnenuntergang ist nie falsch.»Bild: instagram.com/cars_in_zurich
Would you drive your Koenigsegg Jesko in the snow?❄️ https://www.instagram.com/supercars.zurich/
«Koenigsegg Jesko im Schnee, irgendwer?»Bild: instagram.com/supercars.zurich
Kommentar
Leute, wir müssen über den neuen Lamborghini Countach reden
488 Pista Spider or Huracan Performante Spyder? https://www.instagram.com/supercars.zurich/
«488 Pista Spider or Huracan Performante Spyder?»Bild: instagram.com/supercars.zurich
&quot;Beautiful Brabus G800 spotted on the streets of Zurich, Switzerland&quot; https://www.reddit.com/r/carspotting/zurich/ reddit/r/carspotting/zurich/
«Brabus G800, gesichtet auf den Strassen von Zürich, Switzerland.»Bild: reddit/r/carspotting/zurich/
videovideo
15 sauteure Super-Sportwagen, die in Flammen aufgehen
Laferrari Aperta, Zurich. https://www.instagram.com/supercars.zurich/
«Einfach ein Laferrari Aperta am Parkieren. Zürich, natürlich.»Bild: instagram.com/supercars.zurich
Porsche 911 Dakar (Zurich) https://www.reddit.com/r/carspotting/zurich/ reddit/r/carspotting/zurich/
«Porsche 911 Dakar … in Zürich.»Bild: reddit/r/carspotting/zurich/
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