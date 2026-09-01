So soll der Zoo Zürich und der Eingangsbereich dereinst aussehen. grafik: zoo zürich

Zoo Zürich soll seine Parkplätze unterirdisch verlegen

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Der Zoo Zürich soll seine oberirdischen Parkplätze in ein neues Parkhaus verlegen. Der neue kantonale Gestaltungsplan verpflichtet ihn auch, die An- und Abfahrten der Autos zu regulieren. Der Zoo selber soll künftig aus elf artgerechten Lebensräumen bestehen.

Um die 1200 Parkplätze rund um den Zoo und in den Quartieren nutzen Besucherinnen und Besucher heute. Geplant ist, diese durch ein unterirdisches Parkhaus unter der Sportanlage Fluntern zu ersetzen, wie der Zoo Zürich am Dienstag mitteilte. Definitiv über die Parkierungsanlage entscheiden wird das Zürcher Stadtparlament.

Der aktuelle Eingangsbereich des Zoos an der Zürichbergstrasse. Bild: Imago

Zudem will sich der Zoo bis 2050 mit elf Lebensräumen weiterentwickeln, unter anderem sind neue Anlagen für die Pinguine und die Orang-Utans geplant. Jeder Lebensraum soll neue Standards in der Tierhaltung setzen, dem Erhalt von bedrohten Tierarten dienen und die Gäste für den Schutz der weltweiten Artenvielfalt sensibilisieren. Für deren Realisierung brauche es den verbindlichen neuen Gestaltungsplan, wird Zoo-Direktor Severin Dressen zitiert.

Der kantonale Gestaltungsplan liegt ab Dienstag öffentlich auf. (sda)