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Bahnstrecke im Raum Bern mehrere Stunden unterbrochen

Bahnstrecke im Raum Bern mehrere Stunden unterbrochen

01.09.2026, 09:2201.09.2026, 09:22

Der Bahnverkehr zwischen Bern-Wankdorf und Gümligen ist am Dienstagmorgen wegen eines Personenunfalls unterbrochen worden. Es standen Bahnersatzbusse im Einsatz, verschiedene Züge wurden via Gürbetal umgeleitet.

Der Personenunfall ereignete sich kurz vor fünf Uhr früh in Ostermundigen, wie SBB-Sprecherin Fabienne Thommen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte.

Der gesamte Verkehr Richtung Thun sei ausgefallen. Der Streckenunterbruch dauerte bis kurz nach acht Uhr.

Von dem Bahnunterbruch waren zahlreiche Pendlerinnen und Pendler im Morgenverkehr betroffen. Es kam zu Verspätungen. Von gestrandeten Passagieren habe sie bislang keine Kenntnis, sagte Thommen. Auch auf anderen Bahnstrecken im Raum Bern kam es vereinzelt zu Verspätungen. (hkl/sda)

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