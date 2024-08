Aufräumarbeiten dauern an – Axenstrasse bleibt bis Freitagabend gesperrt

Während dieser Zeit wird der Nord-Süd-Verkehr über die Autobahn A2 via Luzern und Seelisbergtunnel geführt, heisst es weiter. Zudem soll zwischen Seedorf und Seelisbergtunnel eine Baustelle temporär aufgehoben werden. Ab Donnerstag stehen den Verkehrsteilnehmern in beide Fahrrichtungen je zwei Spuren zur Verfügung. (sda)

Die Axenstrasse bleibt im Abschnitt Wolfsprung bis Sisikon bis mindestens am Freitagabend gesperrt. Die Aufräumarbeiten nach den Murgängen vom Montagabend dauern noch immer an.

Bei einem schweren Unfall auf der Axenstrasse in Brunnen, Kanton Schwyz, ist am 25. Juli 2022 um die Mittagszeit ein Auto ins Wasser gestürzt und im Vierwaldstättersee versunken.

Erneut Gewitter am Mittwochnachmittag – auch im gebeutelten Brienz BE

Bundesrat verbietet unerwünschte Krankenkassen-Anrufe

Unerwünschte Anrufe von Krankenkassen gehören der Vergangenheit an. Der Bundesrat hat am Mittwoch eine Verordnung verabschiedet, die Anrufe zur Gewinnung von Neukunden unter Strafe stellt. Die neue Regelung gilt bereits für die nächste Periode des Krankenkassenwechsels. Sie tritt am 1. September in Kraft.