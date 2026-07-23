Die Versteigerung des herrenlosen Wohnmobils startete bei einem Franken. Bild: Stadt Winterthur

Auktion für dieses Wohnmobil startete bei 1 Franken – so hoch ist der Zwischenstand

Heute startet auf Ricardo die Versteigerung eines Geister-Wohnmobils aus Winterthur. Der Startpreis lag bei einem Franken, mittlerweile liegt das Höchstgebot bereits bei über 700 Franken.

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Das herrenlose Wohnmobil, das rund ein Jahr auf einem Parkplatz in Winterthur stand, wird ab heute von der Stadtpolizei Winterthur auf Ricardo versteigert. Der Schritt erfolgt, nachdem sich der mutmassliche Eigentümer innerhalb einer 20-tägigen Frist nicht gemeldet hat. Die Auktion des Fiat Ducato 290/14 startete bei einem Franken. Am frühen Donnerstagnachmittag liegt das Höchstgebot bei über 700 Franken – ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Keine Schlüssel vorhanden

Laut der Beschreibung auf Ricardo wurde das Fahrzeug im Dezember 1990 erstmals in Verkehr gesetzt. Das weiss-gelbe Wohnmobil hat einen Kilometerstand von 213'657 Kilometern. Eine Probefahrt ist nicht möglich, da kein Fahrzeugschlüssel vorhanden ist. Auch Fahrzeugausweis und weitere Dokumente fehlen.

So sieht das Wohnmobil von innen aus. Bild: ricardo.ch

Die Stadtpolizei Winterthur hat zudem keine technische oder andere Prüfung des Fahrzeugzustands vorgenommen. Eine Garantie für Fahrtauglichkeit, Unfallfreiheit oder den technischen Zustand gibt es deshalb nicht. Wer das Wohnmobil ersteigert, kauft somit die Katze im Sack.

Im Wohnmobil gibt es auch ein Bad. Bild: Ricardo.ch

Die Verkaufsbedingungen

Auf Ricardo wird darauf hingewiesen, dass das Fahrzeug im gesehenen Zustand verkauft wird. Haftung für Sachmängel oder Eigenschaften des Fahrzeugs wird keine übernommen. Das Fahrzeug muss durch die Käuferin bzw. den Käufer selbst abgeholt oder abtransportiert werden. Wird das Wohnmobil nicht innerhalb von zwei Wochen nach dem Kauf abgeholt, wird eine Konventionalstrafe von 1000 Franken fällig.

Die Auktion läuft noch bis 31. Juli, 12 Uhr.

(kek)