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Stadtpolizei Winterthur versteigert auf Ricardo Wohnmobil ab 1 Franken

Wohnmobil Winterthur Ricardo Versteigerung
Dieses Wohnmobil wird ab Donnerstag versteigert.Bild: Stadt Winterthur

Winterthurer Polizei versteigert herrenloses Wohnmobil

Ab Donnerstag wird auf Ricardo ein Geister-Wohnmobil aus Winterthur versteigert. Der Startpreis liegt bei einem Franken.
20.07.2026, 07:3820.07.2026, 07:38

Das herrenlose Wohnmobil hatte rund ein Jahr lang auf einem Privatparkplatz in Winterthur gestanden, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Vermietet wird dieser von der Stadtpolizei Winterthur, der bisherige Mieter ist inzwischen verstorben.

Da über die Erbschaft Konkurs eröffnet und mangels Aktiven wieder eingestellt wurde, konnte das Fahrzeug schliesslich aus der Konkursmasse freigegeben werden. Zudem hatte der mutmassliche Eigentümer 20 Tage Zeit, seine Eigentumsrechte anzumelden. Das sei jedoch nicht passiert, weshalb das Wohnmobil als herrenlos gelte.

Die Versteigerung beginnt am Donnerstag, 23. Juli. Der Fiat Ducato 290/14 ist bereits ab einem Franken erhältlich. Erstmals in Verkehr gesetzt wurde das weiss-gelbe Fahrzeug am 7. Dezember 1990. Ob es noch fährt oder in welchem Zustand es sich befindet, darüber schreibt die Stadt nichts.

Beim Schnäppchenpreis von einem Franken dürfte es allerdings wohl nicht bleiben. Ein Vergleich mit anderen Angeboten von Wohnmobilen ähnlichen Typs zeigt, dass die Preise zwischen mehreren hundert und mehreren tausend Franken liegen, wie der Tages-Anzeiger berichtet. (vro)

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