Senioren, die freiwillig ihren Führerschein abgeben, sollen ein gratis einen ZVV-Netzpass erhalten. Bild: KEYSTONE

Zürcher SVP-Kantonsrat will Senioren mit ÖV-Abo vom Autofahren abbringen

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Senioren, die freiwillig ihren Führerschein abgeben, sollen ein «Senioren-ÖV-Abo» erhalten. Ein SVP-Kantonsrat will vom Zürcher Regierungsrat wissen, ob er das für umsetzbar hält.

Statt sich dem Stress einer obligatorischen medizinischen Kontrolluntersuchung auszusetzen, sollen Senioren lieber freiwillig ihren Führerschein abgeben, schlägt der Zürcher Kantonsrat Christian Pfaller (SVP, Bassersdorf) vor. Wichtig sei, dass die Senioren ihr Fahrverhalten rechtzeitig hinterfragen.

Um einen Anreiz dafür zu schaffen, will er vom Regierungsrat wissen, ob ein kostenloser ZVV-Netzpass umsetzbar wäre und wie hoch die jährlichen Kosten für diesen wären. Denn er soll allen Personen ab 70 Jahren bei freiwilligem Verzicht auf den Führerausweis kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Verkehrssicherheit fördern

Dazu fragt Pfaller beim Regierungsrat an, wie viele über 70 Jahre alte Personen derzeit im Kanton Zürich im Besitz eines Führerausweises der Kategorie B sind und wie viele Personen dieser Altersgruppe ihren Führerausweis jährlich ohne medizinische Entzugsverfügung freiwillig zurückgeben.

Weiter möchte der SVP-Kantonsrat wissen, ob es bereits Erkenntnisse oder Studien aus anderen Kantonen oder dem Ausland gibt, wie ein solches Anreizsystem wirkt.

Ziel sei es zudem, die Verkehrssicherheit auf den Strassen zu fördern und die bestehende Verkehrsinfrastruktur zu entlasten. Gleichzeitig könnten ältere Personen mit dem ÖV-Abo ihre Mobilität behalten. (sda)