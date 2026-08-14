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UKW-Radio in Tunneln wird nicht wieder eingeführt

UKW-Radio in Tunneln wird nicht wieder eingeführt

Der Bund rüstet die Tunnel des Nationalstrassennetzes nicht wieder mit UKW aus. Dies, obwohl auch die SRG ihre Programme künftig wieder über jene Technologie verbreitet.
14.08.2026, 07:5914.08.2026, 07:59

«Stand jetzt ist es nicht vorgesehen, dass die Tunnel wieder mit UKW ausgerüstet werden», sagte Jérôme Jacky, Sprecher des Bundesamts für Strassen (Astra), am Freitag in der Sendung «Heute Morgen» von Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Ein solcher Schritt wäre mit hohen Kosten verbunden.

Auch für die älteren UKW-Modelle in Autos gibt es eine Lösung für die Umstellung auf DAB+.
Wer im Tunnel Radio hören will, kann dies nicht über UKW tun.Bild: Shutterstock

Die Information der Verkehrsteilnehmenden erfolge ohnehin primär über visuelle Systeme, so Jacky: «Bei Stau warnen beispielsweise Blinksignale. Im Brandfall werden Notausgänge durch Lichtsignale gekennzeichnet.»

Die SRG hatte Ende 2024 die Verbreitung ihrer Programme via UKW eingestellt, sich aber später für ein Comeback entschieden. Hintergrund der Kehrtwende ist ein politischer Entscheid: Eigentlich war geplant gewesen, den UKW-Rundfunk per Ende 2026 einzustellen. Danach sollten alle Radioprogramme über die DAB+-Technologie verbreitet werden. Das Parlament verlangte jedoch im vergangenen Dezember mit einer Motion, UKW noch länger anzubieten.

Die SRG kündigte nach dem Parlamentsentscheid an, wieder auf UKW zu senden. «Ein vollständiger Verzicht auf UKW hätte nur Sinn gemacht, wenn per Ende 2026 die gesamte Branche UKW abgeschaltet hätte», hiess es damals. Die SRG könne es sich nicht leisten, weiterhin auf UKW und damit auf viele Hörerinnen und Hörer zu verzichten. Ab wann genau die SRG wieder via UKW sendet, ist noch nicht klar. (dab/sda)

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Lol28
14.08.2026 08:43registriert April 2021
Wait a minute... Das heißt sobald UKW abgeschaltet wurde, hatte man sofort alle Sendetechnologie aus den Tunneln entfernt? Überall? Statt sie erstmal abzuschalten? Manche Dinge brauchen eeewig, aber konnte es dann nicht schnell genug gehen?
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EinBisschenSenfDazu
14.08.2026 08:19registriert September 2022
Auch wenn ich da vermutlich immer noch alleine mit der Meinung dastehe; Schlussendlich geht es nur länger, weil die meisten es verpennt haben, sich auf die jahrelang angekündigte Änderung vorzubereiten. Wenn die ganze Schweiz erst 2 Monate vor Umsetzung ihre Adapter fürs Auto bestellt, kann das nie funktionieren..
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