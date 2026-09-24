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Auto landet in Zürich auf dem Dach – zwei Verletzte

Auto landet in Zürich auf dem Dach – zwei Verletzte

24.09.2026, 16:0524.09.2026, 16:05

Im Zürcher Kreis 3 sind am Donnerstag zwei parallel fahrende Autos kollidiert. Eines der beteiligten Autos überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die beiden Insassen dieses Fahrzeugs wurden leicht verletzt.

Höhe der Einmündung Triemlistrasse kam es zur Kollision.
Höhe der Einmündung Triemlistrasse kam es zur Kollision.bild: stadtpolizei zürich

Der Lenker des zweiten Autos blieb zumindest optisch unverletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden zur genaueren Kontrolle ins Spital gebracht. Der Unfallhergang ist noch unklar und wird nun abgeklärt, wie die Stadtpolizei mitteilte. Ersten Angaben zufolge könnte ein drittes Auto am Unfall beteiligt gewesen sein. (hkl/sda)

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