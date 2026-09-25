Polizeirapport

15-Jähriger wird bei Auseinandersetzung in Effretikon ZH verletzt

Ein 15-Jähriger ist am Dienstag in Effretikon ZH bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Die Polizei erwischte am Mittwoch den mutmasslichen Täter, einen 16-Jährigen. Er soll dem Jugendlichen eine Stichverletzung am Bein zugefügt haben, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Mehrere Jugendliche waren an der Auseinandersetzung am Dienstag gegen 16.45 Uhr beteiligt. Manche von ihnen setzten Pfefferspray ein, wie es im Communiqué heisst. Der verletzte 15-Jährige suchte ein Lebensmittelgeschäft in der Nähe auf. Dort alarmierte jemand den Rettungsdienst, der den Jugendlichen ins Spital brachte.

Der mutmassliche Täter befindet sich in Gewahrsam der Jugendanwaltschaft. Mehrere Tatbeteiligte sind flüchtig. Die Hintergründe und Motive sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen, wie es weiter heisst. Für sämtliche Beschuldigten gilt bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss die Unschuldsvermutung.

Personen, die Angaben zum Tathergang und/oder zu beteiligten Tätern machen können werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen. (sda/cpf)