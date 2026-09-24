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Bus kollidiert in Zürich mit Lieferwagen – fünf Verletzte

Fünf Personen sind verletzt.
Fünf Personen sind verletzt.bild: brk news
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Bus kollidiert in Zürich mit Lieferwagen – fünf Verletzte

24.09.2026, 14:2324.09.2026, 14:46

Bei einer Kollision zwischen einem Bus und einem Lieferwagen sind am Donnerstagmittag in Zürich-Oerlikon fünf Personen leicht verletzt worden – alles Buspassagiere.

Noch ist unklar, wie es zu der Kollision kam.
Noch ist unklar, wie es zu der Kollision kam.bild: stadtpolizei zürich

Vier der fünf leicht Verletzten mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden, teilte die Stadtpolizei Zürich mit.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 12.30 Uhr an der Schaffhauserstrasse. Der Bus der Verkehrsbetriebe Glattal fuhr nach ersten Erkenntnissen auf der Busspur von Seebach in Richtung Oerlikon. Warum es zur Kollision mit dem Lieferwagen kam, der in die selbe Richtung fuhr, ist noch unklar und wird untersucht. (hkl/sda)

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