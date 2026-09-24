Fünf Personen sind verletzt. bild: brk news

Polizeirapport

Bus kollidiert in Zürich mit Lieferwagen – fünf Verletzte

Bei einer Kollision zwischen einem Bus und einem Lieferwagen sind am Donnerstagmittag in Zürich-Oerlikon fünf Personen leicht verletzt worden – alles Buspassagiere.

Noch ist unklar, wie es zu der Kollision kam. bild: stadtpolizei zürich

Vier der fünf leicht Verletzten mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden, teilte die Stadtpolizei Zürich mit.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 12.30 Uhr an der Schaffhauserstrasse. Der Bus der Verkehrsbetriebe Glattal fuhr nach ersten Erkenntnissen auf der Busspur von Seebach in Richtung Oerlikon. Warum es zur Kollision mit dem Lieferwagen kam, der in die selbe Richtung fuhr, ist noch unklar und wird untersucht. (hkl/sda)