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Fall Karimowa: Genfer Privatbank kassiert Busse von 3 Millionen Franken

Fall Karimowa: Genfer Privatbank kassiert Busse von 3 Millionen Franken

27.07.2026, 12:5527.07.2026, 13:28

Das Bundesstrafgericht hat die Genfer Privatbank Lombard Odier im Fall Karimowa zu einer Busse von 3 Millionen Franken verurteilt. Die Bank hat keine ausreichenden organisatorischen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäscherei getroffen.

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Lombard Odier muss eine Busse bezahlen.Bild: keystone

Ein früherer Vermögensverwalter wurde der Geldwäscherei für schuldig befunden und zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt. Die Strafkammer hat zudem die Einziehung von 400 Millionen Franken angeordnet.

So reagiert Lombard Odier

Die Bank schreibt in einem Statement, sie sei mit dem Urteil nicht einverstanden. Man wolle Berufung einlegen. «Lombard Odier hält daran fest, dass sie damals über robuste interne Kontrollen und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche verfügte, welche den organisatorischen Anforderungen des Schweizer Strafrechts entsprachen», schreibt die Bank.

Weiter weist die Bank hin, dass die Bundesanwaltschaft zu keinem Zeitpunkt behauptet habe, Lombard Odier habe wissentlich oder vorsätzlich an Geldwäsche mitgewirkt. Zudem schreibt sie, dass der Fall ins Rollen gekommen sei, als man selbst 2012 proaktiv Verdachtsmeldungen an die Schweizer Behörden übermittelt habe. «Wir bekennen uns weiterhin uneingeschränkt zur Einhaltung der Gesetze und Vorschriften sowie dazu, unseren Kunden mit höchsten Standards an Professionalität, Integrität und langfristigem Engagement zur Seite zu stehen», schreibt Lombard Odier.

Verfahren gegen Karimowa eingestellt

Das Verfahren gegen die Usbekin Gulnara Karimowa, die als Hauptangeklagte im Verfahren galt, hat die Strafkammer eingestellt. Grund dafür ist die Verjährungsfrist. Karimowa verbüsst bis Dezember 2028 in ihrer Heimat eine Freiheitsstrafe.

FILE - Gulnara Karimova arrives for the screening of the film &quot;The Exodus - Burnt By The Sun 2&quot;, at the 63rd international film festival, in Cannes, southern France, on May 22, 2010. (AP Pho ...
Gulnara Karimowa im Jahr 2010 in Cannes.Bild: keystone

Die usbekischen Behörden verweigern ihr die Ausreise, so dass kein erstinstanzliches Urteil vor Ablauf der Frist gefällt werden könne. Auch gegen Karimowas «rechte Hand» wurde das Verfahren eingestellt. Er lebt in Russland im Exil und es wurden internationale Haftbefehle gegen ihn erlassen. (dab/sda)

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Ein Flughafenmitarbeiter erklärt, warum er gewissen VIPs am liebsten eine reinhauen würde
75 Prozent der Reisenden am Flughafen sind freundlich, relaxed und machen keine Probleme. 25 Prozent sind in irgendeiner Form mühsam. Müsste ich dieses Viertel noch einmal unterteilen, dann halten sich die leichten und schweren Fälle ungefähr die Waage. Richtig schlimm, persönlich beleidigend oder gar eine Drohung aussprechend sind vielleicht zwei Prozent: «Ich werde mich über Sie beschweren», ist so der Standardspruch.
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