wechselnd bewölkt24°
DE | FR
burger
Schweiz
Banken

Bankier Pierre Mirabaud muss wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht

Bankier Pierre Mirabaud muss wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht

29.08.2026, 16:5929.08.2026, 16:59
GVA80505023. Swiss Banking Association president Pierre Mirabaud said today Swiss banks have enough funds of their own to face financial problems. NOTIMEX/PHOTO/H. SALGADO/COR/EBF/ GVA80505023. El pre ...
Pierre Mirabaud muss vor das Bundesgericht.Bild: imago

Der ehemalige Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung, Pierre Mirabaud, muss sich Anfang September vor dem Bundesstrafgericht verantworten. Er soll dem früheren Generaldirektor der staatlichen Sozialversicherungsbehörde (PIFSS) von Kuwait unzulässige Rückvergütungen in Höhe von 82 Millionen Franken angeboten haben.

Im Gegenzug soll der hochrangige Beamte einen Teil der PIFSS-Gelder, nämlich eine halbe Milliarde Dollar, bei der Genfer Privatbank Mirabaud angelegt haben. Dies geht aus Informationen hervor, die von «24 Heures», der «Tribune de Genève» und der Online-Plattform «Gotham City» veröffentlicht wurden.

Laut der Anklageschrift, die auch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt, wurde das Strafverfahren 2021 von der Bundesanwaltschaft (BA) eingeleitet. Neben der Bestechung eines ausländischen Amtsträgers wird dem heute 77-jährigen Genfer Bankier auch ein schwerer Fall von Geldwäscherei vorgeworfen. Die Bundesanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten auf Bewährung.

Auf Mirabauds Antrag wird der Fall im vereinfachten Verfahren von einem Einzelrichter beurteilt werden. Mirabaud hat die Taten, die sich zwischen 2000 und 2012 ereigneten, gestanden. Zudem zahlte er dem PIFSS eine Entschädigung in Höhe von 42 Millionen Franken.

Die kuwaitische öffentliche Einrichtung PIFSS ist eine Sozialversicherung ähnlich der AHV/IV, die Einkommensverluste aufgrund von Alter, Invalidität oder Tod (für Hinterbliebene) abdeckt. (sda)

Mehr dazu:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Seilpark Balmberg SO nach Unwetter geschlossen
Das Gewitter vom Freitag hat im Seilpark Balmberg im Kanton Solothurn massive Schäden angerichtet. Der Park bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Die Zukunft ist noch ungewiss.
Auch auf dem Balmberg im Kanton Solothurn hat das heftige Gewitter vom Freitag seine Spuren hinterlassen. Hagel und Sturmböen sind über die Landschaft gefegt. Mittendrin: der Seilpark.
Zur Story