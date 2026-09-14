Dieser Bereich ist vom Ammoniakgeruch betroffen. Bild: alertswiss

Ammoniakgeruch in Therwil BL – Anwohnende sollen Fenster schliessen

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In Therwil BL ist es am Montag zu einem Chemieereignis gekommen. Wegen Ammoniakgeruchs in der Luft werden Anwohnende aufgefordert, Fenster zu schliessen und Lüftungs- sowie Klimaanlagen auszuschalten.

Die Polizei Basel-Landschaft bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Stoffaustritt bei der Abwasserreinigungsanlage (ARA). Der Stoff rieche nach Ammoniak, aber es sei noch nicht bestätigt, dass es sich um Ammoniak handle.

Derzeit sind Einsatzkräfte inklusive einer Messgruppe vor Ort, wie ein Polizeisprecher sagte. Man habe Stand 12.40 Uhr keine Kenntnis von Verletzten.

Der Alarm erfolgte um 12.02 Uhr auf der App AlertSwiss. Das betroffene Gebiet reicht gemäss begleitender Karte bis nach Oberwil BL. (dab/sda)